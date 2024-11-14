糖尿病專題合集｜糖尿病飲食/成因/前兆/症狀/治療/篩查/控糖方法 一文睇清【不斷更新】

▲ 一文睇清糖尿病飲食/成因/前兆/症狀/治療/篩查/控糖方法。

【糖尿病飲食／糖尿病症狀／控糖】今日（11月14日）是世界糖尿病日，糖尿病是本港主要慢性都市病，現時全港約有70多萬人患糖尿病，並有年輕化趨勢。糖尿病患者會增加患上心腦血管病、腎病及神經系統疾病的機率。TOPick將一一拆解糖尿病常見徵兆、飲食注意事項及預防方法，讓關注者盡覽所需糖尿病資訊，包括：

預防 糖尿病 飲食

糖尿病 糖尿病 飲食地雷

糖尿病 症狀特徵

糖尿病 先兆

糖尿病 成因 / 遺傳因素

/ 控血糖方法

糖尿病 照顧方法

預防 糖尿病 運動/生活習慣

糖尿病 篩查方法/ 政府 篩查先導計劃

政府 糖尿病研究/新療法

預防糖尿病飲食

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糖尿病飲食地雷

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糖尿病症狀特徵/先兆/成因/遺傳因素

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控血糖方法/糖尿病照顧方法

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預防糖尿病運動/生活習慣

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篩查方法/政府篩查先導計劃

糖尿病研究/新療法

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