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糖尿病專題合集｜糖尿病飲食/成因/前兆/症狀/治療/篩查/控糖方法 一文睇清【不斷更新】

醫生診症室

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 超市大搜查 名校專區 黃子華 糖尿病 焚城 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

一文睇清糖尿病飲食/成因/前兆/症狀/治療/篩查/控糖方法。

【糖尿病飲食／糖尿病症狀／控糖】今日（11月14日）是世界糖尿病日，糖尿病是本港主要慢性都市病，現時全港約有70多萬人患糖尿病，並有年輕化趨勢。糖尿病患者會增加患上心腦血管病、腎病及神經系統疾病的機率。TOPick將一一拆解糖尿病常見徵兆、飲食注意事項及預防方法，讓關注者盡覽所需糖尿病資訊，包括：

  • 預防糖尿病飲食
  • 糖尿病飲食地雷
  • 糖尿病症狀特徵
  • 糖尿病先兆
  • 糖尿病成因/遺傳因素
  • 控血糖方法
  • 糖尿病照顧方法
  • 預防糖尿病運動/生活習慣
  • 篩查方法/政府篩查先導計劃
  • 糖尿病研究/新療法

預防糖尿病飲食

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糖尿病飲食地雷

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糖尿病症狀特徵/先兆/成因/遺傳因素

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預防糖尿病運動/生活習慣

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糖尿病研究/新療法

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