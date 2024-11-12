資優教育｜「沙律盤」促進文化互動及溝通　資優教育學苑院長 : 多元共融有利激發潛能

▲ Albin(左一)與團隊及院長在得獎作品前合照。

【香港資優教育學苑】沙律盤（salad bowl）不但是一道健康可口的美食，還蘊含著一個隱喻——文化和背景各異的人能夠保持自己獨特的身份和生活方式，展現各自的特點及才能，共融地生活，成就多元文化社會。正如很多大都會一樣，香港也是這樣的一個「沙律盤」。而由於資優特質是無分種族和社會階層的，故此資優學苑內的資優生也自然組成一個「沙律盤」，儼如這座大都會的縮影。

文化共融對資優生成長有什麼好處？

資優學苑的資優生來自不同的文化背景，包括不同的族裔、社會階層，他們擁有不同才華，在學苑這個搖籃下合作交流，從中體驗多元文化，學習互相尊重。這樣不但能建立同理心，促進溝通及協作技巧，更能擴闊資優生的視野。

▲ 沙律盤（salad bowl）蘊含著一個隱喻——文化和背景各異的人能夠保持自己獨特的身份和生活方式，展現各自的特點及才能，共融地生活，成就多元文化社會。

不斷拓寬資優光譜

為使這個「沙律盤」的材料更豐富，資優學苑不斷優化收生渠道，讓多元背景和才華的資優生一起成長，以下是其中一些例子：

就讀中五的瑞典及香港混血兒Albin NILSSON，多次與其他資優生組隊代表資優學苑出賽，屢獲殊榮，更兩度獲頒學苑的「傑出學員獎」。在跨文化背景的團隊中，Albin不但以瑞典人強調的團隊合作精神感染隊友，他的中英語文能力亦讓他不時充任團隊的「翻譯員」。

另一位是成長於香港的印度裔資優生Prakhar MISHRA。他在STEAM方面很有天賦，亦關心別人。Prakhar探訪家鄉時留意到當地一些弱勢社群的需要，故自10歲起便運用自己的STEAM知識來開發產品，協助有需要人士。他的經驗和見識有助其他資優生開闊眼界。

▲ Prakhar展示他設計的復健手套，為此而贏得「十大創科少年」。

最後一位是土生土長的中五資優生陳文濤，他是首批因卓越領袖潛能而透過「校長提名」方式加入學苑的資優生。在基層家庭成長的他，雖然沒有「學霸」光環，但他在校內是個品學兼優的領袖生，也是社區內服務大眾的活躍義工。加入學苑後，他熱衷參與領袖培訓課程及其他團隊活動，其溝通能力、正面思維及積極態度讓他在不同團隊中發揮所長，與隊員一起完成大大小小的任務，包括早前在學苑的大型頒獎典禮中擔任司儀，與其他資優夥伴互相補足，合作無間地把該典禮流暢地呈現出來。

▲ 陳文濤(左二)在資優學苑頒獎禮上擔任司儀。

在這個豐富多元的「沙律盤」中，每一位資優生的獨特身份和才能，都是不可或缺的成分，能提升美味和營養，激發彼此的潛能，多元共融地創造出一個才華盡展的成長空間。

▲ 沙律盤（salad bowl）蘊含著一個隱喻——文化和背景各異的人能夠保持自己獨特的身份和生活方式，展現各自的特點及才能，共融地生活，成就多元文化社會。

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