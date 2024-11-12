百佳特賣場｜百佳天水圍青衣開設「快閃特賣場」　臨期貨品低至3折$1起有交易

▲ 反攻深圳？百佳在天水圍青衣開設兩間「百佳快閃特賣場」，出售臨期貨品低至3折$1起有交易！

【百佳快閃特賣場/臨期貨品/天水圍/青衣】受北上消費影響，加上面對內地「過江龍」的競爭，本地零售業在「雙11」已紛紛降價反擊。百佳超級市場最新在天水圍和青衣開設「快閃特賣場」，專門售賣「臨期」生活必需品，價格低至3折，更有$1件的筍貨！

最新影片推介：

百佳特賣場｜逾1500款產品低至3折

百佳快閃特賣場內有很多待下架或待更新包裝產品瘋狂勁減，包括乾貨零食、糧油雜貨、新鮮食品、清潔及個人護理產品等，合共逾1,500款，全場低至3折，還有$1、$3、$5必搶精選產品，天水圍和青衣的街坊把握機會，還能減少浪費，「惜食」為環保出一分力。有網民在社交媒體留言稱「強烈要求百佳超級市場每間舖都有一個特賣場」！

百佳特賣場｜精選產品$1起

產品數量有限，售完即止。個別產品每人限購3件，圖片只供參考。

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百佳快閃特賣場：

天水圍：+WOO嘉湖1期2樓220號舖

青衣：長發邨長發廣場3樓321F至321G號舖

【食用安全】英國馬莎移除「最佳食用日期」標籤 消費者自行決定是否適合食用

知多點：環保惜食App

與本地約150家餐廳、超市及食品供應商合作，以簡單方法處理剩食，用戶可以優惠價格購買「神秘盒子」，大部分以半價出售。

▲ 惜食App CHOMP（網站截圖）

Yindii來自泰國，與酒店、餐廳、cafe、雜貨店乃至連鎖超市等合作，每日以盲盒、福袋形式售賣各間餐廳食店的剩食，由半價至八折不等

▲ 惜食App Yindii（網站截圖）

同場加映：內地平價超市HotMaxx好特賣抵買貨品

內地平價超市深受港人擁戴，尤其是盒馬、山姆、Costco及挺惠買等超市。最近，內地平價超市「好特賣HotMaxx」殺入香港，繼奧海城店後，不足1個月開3分店，以內地價格殺入荃灣及葵芳！

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