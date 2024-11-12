Uber家庭接送｜Uber推全新Uber Teens及UberXXL乘車選項　專接送青少年及大家庭連行李出行

▲ Uber推出全新Uber Teens及UberXXL乘車選項，專門接送青少年及大家庭連行李出行。（有關機構提供）

【Uber香港/Uber Teens/UberXXL】Uber香港宣布推出Uber Teens及UberXXL兩項全新乘車選項，為青少年提供安全可靠的出行方式，以及提供可放置4至5件大型行李、較大型的車輛選擇。

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Uber家庭出行｜專為青少年管接送服務

香港有逾一半在職父母每週工作41到50小時，在雙職父母繁忙的日程中，為子女找到安全可靠的交通出行並非易事。 Uber香港區總經理鍾志霆（Estyn Chung）表示：「身為父親，我完全了解在職父母同時兼顧工作與照顧孩子的難處。」

鍾志霆續稱，Uber Teens正是為此而生，希望能幫助這些家庭和雙職父母，為青少年提供安全可靠的出行方式，讓他們可以輕鬆自行前往學校、課外活動或朋友聚會等，並希望新增的乘車選項不僅能讓青少年更獨立地探索世界，也能同時讓父母安心專注於工作及其他重要事項。

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Uber家庭出行體驗｜家長全面掌握行程資訊

13至17歲的青少年需由家長或監護人的授權下註冊Uber Teens帳戶並預約行程。所有Uber Teens的行程均只有高評分且經驗豐富的司機才能接單，力求確保行程安全，讓家長安心。

Uber Teens配備一系列安全功能，包括PIN驗證碼、實時位置追蹤及RideCheck等安全功能，上述功能均無法被司機或青少年用戶關閉，讓家長全程掌握行程資訊。家長在Uber App上即時查看行程資訊，並在旅程中接收更新通知。Uber Teens將於11月27日起在Uber app推出。

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Uber家庭出行體驗｜XXL空間更舒適更寬敞

香港人熱愛旅遊，但當多人同行，一起攜帶大量行李出遊或返港，要找到大容量車輛承辦所有人及行李往往是一大挑戰。新推出的UberXXL提供較大型的車輛選擇，車內的空間更寬敞，可接載最多6人，乘客可享更多的伸腿空間，坐得更舒適；並有額外空間放置4至5件大型行李，絕對可以滿足家庭或大型團體前往機場、邊境口岸和高鐵站的需求。

UberXXL提供的額外的舒適度和空間，亦特別適合有長者、孕婦以及有嬰兒和兒童的家庭。UberXXL方便多人團體輕鬆出遊，適合家庭聚會、野餐或特別活動等場合。多人團體可一起搭乘同一輛車，減少協調的時間及額外車資等繁瑣事。UberXXL將於今日起在Uber App推出。

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