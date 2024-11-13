牙刷推薦2024︱《LDK》推薦12款熱賣傳統牙刷　4款A級極細刷毛輕鬆去污預防牙周病

▲ 《LDK》推薦12款熱賣傳統牙刷 4款A級極細刷毛輕鬆去污預防牙周病

【牙刷／軟刷毛／消委會／牙周病／蛀牙】揀啱牙刷對預防蛀牙和牙周病非常重要！日本家品雜誌《LDK the Beauty》近期評測市面上熱賣的傳統牙刷款式，按3大評測準則為大家挑選出12款高質牙刷，能有效清除牙菌膜，預防牙齒疾病。

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牙刷推薦︱衛生署：9成港人患牙周病

根據衞生署資料顯示，香港有90%成年人患上不同程度牙周病，近年更有年輕化趨勢。牙周病是影響牙齒支持組織的一種慢性疾病，由黏附在牙齒表面、肉眼很難察覺的牙菌膜所引致，當牙齒清潔不足，牙菌膜就會長時間積聚在牙齦貼近牙齒的邊緣，誘發不同程度的牙周病。最早可於青少年時期出現症狀，例如牙齦經常紅腫、出血、脹痛等；但在初期可能完全沒有病徵。

而口腔中的細菌有機會因牙周病進入血管系統，引致其他身體毛病，包括糖尿病、心血管疾病等。根據英國伯明翰大學一項於國際期刊《BMJ Open》刊登的研究顯示，如有牙周病病史，日後患上心血管疾病的風險增加18%、糖尿病風險增加26%、自體免疫疾病風險增加33%，以及精神疾病風險增加37%。

牙刷推薦︱《LDK》教揀選牙刷重點

《LDK》指出，每天使用牙刷清潔牙齒是最基本的；而選擇一支好的牙刷，會在預防蛀牙和牙周病方面比牙膏更重要：

如果你的牙刷不夠好，就算你每天刷牙，還是會留下沒刷到污垢，細菌就會在牙齒和牙齦之間的間隙積聚並繁殖。不知不覺間，你的牙齒就已經有蛀牙了，牙周病也會隨之而來。

《LDK》續指，牙刷的形狀和硬度各不相同，就算自認為已仔細刷牙，但可能還是有縫隙無法刷得足夠徹底，從而引起蛀牙。以下3大區域要特別注意：

齒間縫隙：牙菌斑往往會積聚在牙刷刷毛難以觸及的縫隙中。

上排後牙的後方：上臼齒的後部很窄，因此通常很難用牙刷清潔到，並難以用正確刷牙手勢處理。

牙周袋：牙齒和牙齦之間的牙周袋中會殘留牙菌斑，可能導致牙周病。

因此，需要選擇能夠深入縫隙和深層區域的牙刷很重要。《LDK》將在網絡上熱賣及超市、藥妝店等市售各類型牙刷進行徹底比較，當中有包括Sunstar、獅王等口碑優良的品牌；並請教專業牙醫，最後向大家推薦出12款可以全方位清潔牙齒的牙刷。評測重點包括：

刷毛硬度：由牙醫通過檢查刷毛的硬度，評估是否刺激牙齒和牙齦，及刷牙時的使用手感。

清潔力：使用實驗室設備，在多顆牙齒模型上進行進行拋光測試，以驗證牙菌斑的去除情況。

耐用性：刷牙齒模型達一定次數，1個月後進行清潔力測試，檢查刷毛的磨損程度。但即使刷毛發生明顯變化，例如刷毛張開或刷毛尖端開裂，但若清潔水平與新牙刷一樣，將會給予較高評價。

牙刷推薦︱《LDK》推薦12款牙刷

（排名由低至高）

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同場加映：消委會推薦11款高分安全牙膏

消委會曾於2022年10月測試過市面上30款牙膏樣本，包括17款普通和13款兒童牙膏樣本，每款售價由$10至$100不等。測試根據內地及歐盟有關化妝品的標準和法規，檢視產品的重金屬含量、酸鹼度、氟含量、微生物含量，並進行過敏香料和有害物質等測試。

測試結果發現，有12款普通牙膏樣本檢驗出含有過敏香料丁香油酚或檸檬烯，前者檢出量由0.002%至0.013%不等，後者檢出量由0.001%至0.10%不等；有7款牙膏檢驗出含有重金屬砷，檢出量由每公斤0.088至0.29毫克；另有26款樣本檢出重金屬鉛，檢出量由每公斤0.052至0.80毫克。

不過，17款普通牙膏樣本中有11款屬於高分安全選擇，名單如下：

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《LDK》牙醫教正確潔齒技巧

1. 先以兩根手指輕輕握住牙刷：刷牙太用力會傷害牙齒和牙齦，因此只需用兩根手指施加壓力即可，防止用力過度；其他手指輔助穩定牙刷。

2. 以45度對角線刷牙：在清潔牙齒和牙齦之間的牙周袋時，刷毛尖端與牙齒應呈45度角，刷毛尖端便能進入牙周袋進行清潔。

3. 邊照鏡子邊刷牙：若在刷牙時看電視或做其他不專心的活動，仍有機會因清潔不當而患上蛀牙和牙周病。因此刷牙時要注意仔細。照鏡子檢查牙刷角度是否為45度、及是否還有未清潔到的地方。

4. 牙刷保存：取出紙巾將牙刷上的水漬印乾，直立存放，防止刷毛潮濕滋生細菌。

5. 最後使用牙線清潔以盡量減少蛀牙風險

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