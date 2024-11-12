低空經濟｜發展低空經濟工作組首開會　「監管沙盒」試點首階段料以無人機載貨為主

▲ 「發展低空經濟工作組」今日（12日）舉行首次會議。（政府新聞處圖片）

「發展低空經濟工作組」今日（12日）舉行首次會議，政府明年年初起陸續推行「監管沙盒」試點項目，預計首階段會以無人機載貨為主，並放寬「超視距飛行」，逐步擴大和豐富低空飛行的應用範圍。

「監管沙盒」試點項目周三起接受申請

財政司副司長黃偉綸今日（12日）以組長身分召開「發展低空經濟工作組」的首次會議，討論了低空經濟的整體發展策略和工作計劃，落實了「監管沙盒」試點項目的 細節 ，包括申請資格及程序、審閱及訂立優次的考量等。他強調，會善用市場力量，並積極與內地方面溝通和合作，共同推動低空經濟發展。

運輸及物流局將以分批形式進行「監管沙盒」試點項目，讓合資格者申請，首批將於明日至今年12月31日接受申請，預計於明年第一季公布監管沙盒首批結果。

研大型無人機規管制度 目標明年上半年提交立法會審議

工作組定了方向，包括完善法規，政府會參考內地及其他地區的法例和標準，充分考慮目前需要和長遠發展，更新現行民航相關法例，包括研究適用於較大型無人機（即25公斤以上的無人機）的規管制度，目標是於明年上半年提交立法會審議；研究和部署低空基礎建設，政府會就低空基礎建設展開技術研究及規劃，包括起降場、通信網絡、航路網絡、低空監察和管理系統等；大灣區低空跨境通道，加強與內地對接，促進大灣區內的跨境低空飛行活動。

另外，工作組轄下會成立「項目促進小組」，成員包括相關政府技術部門，負責推進發展低空經濟的技術事宜。工作組亦同意委任香港生產力促進局為技術夥伴，而香港科技園及香港數碼港管理有限公司則會擔當場地伙伴的角色，為不同試點項目提供適當場地及配套設施。

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