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曙光計劃丨聲稱「家徒四壁」求捐款　單位有奢侈品引網民質疑：環境好過我好多

社會

撰文： 王月明

發布時間： 1 小時前

最後更新： 50 分鐘前

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「曙光計劃」的「家徒四壁」求助發文「成功呃嬲」引網民鬧爆。

【曙光計劃 / 家徒四壁 / 環保】聲稱透過回收可重用物資，經翻新清潔後轉贈給有需要人士的機構「曙光計劃」，在昨日於該組織社交平台以《家徒四壁-傢俬轉贈求助個案》為題發文，指經社工轉介收緊急求助個案，可是卻引來網民圍攻質疑所謂求助人是否真的「家徒四壁」。

事因「曙光計劃」發文中指，求助人去年手術後身體虛弱失去工作能力，加上求助人妻子不幸患上抑鬱症，因此令經濟壓力雪上加霜，而求助人一家四口因無錢買床，每晚都蓆上而睡，而且更稱未能安裝熱水爐沖涼，同時寫上銀行捐款帳戶號碼。

不過，「曙光計劃」上載有開求助家庭的照片，卻引來網民討論。因為從照片所見，求助家庭的家確實幾乎沒有任何傢俬，可是從照片所見該單位不細，而且更被網民發現該單位內有香薰油、iPad等。

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家徒四壁丨網民懷疑真偽

由此，網民紛紛質疑求助家庭是否真的有經濟壓力，分別留言：「間屋大過好多香港人屋企、地板靚到立立令、 小朋友睇英文書、又有平版電腦用，竟然窮 到要瞓地下」、「真幸福，睇佢個地板仲貴過我屋企啲傢俬」、「枱面果10幾支精油係display?有錢去買精油反而冇錢買傢俬？😏有冇安全意識，又話有抑鬱又有小朋友喺度但開直個窗花？ 想點呀…」、「間屋好大，好通風，又光猛，環境好過我好多😒，好羨慕」。

同時，因為「曙光計劃」強調理念「環保扶貧 回收助人」，聲稱：「回收的種類包括：傢俬電器，波鞋，手袋背囊，衣物，生活用品等等。」

但今次卻是呼籲善長捐錢而非捐傢俱，故此有網民寫道：「其實捐錢同環保有咩關係？」甚至有網民聲言發現該機構所花行政費用不少。

另有網民聲稱以前曾表示想捐傢俱到「曙光計劃」，可是該機構卻回覆沒地方再接收傢俱，寫道：「但係早兩年，想捐傢俬俾依個機構，佢話太多已經冇地方擺，咁快依兩年就已經捐晒出去」

家徒四壁丨曙光計劃回應質疑

因為《家徒四壁-傢俬轉贈求助個案》帖文「成功呃嬲」被鬧爆，於是「曙光計劃」在今日再發文解釋，寫道：

關於上一個post我哋都收到好多留言～
想補充多少少有關曙光計劃嘅資訊啊，大家唔好鬧住先啊🙇🏻‍♀️🙇🏻‍♀️😭😭
小編都反省過，無喺個post到解釋大清楚，對唔住🙇🏻‍♀️🙇🏻‍♀️
希望大家可以睇一睇曙光計劃係點樣完成每一個個案啊🙇🏻‍♀️
首先要講下個案喺點樣嚟到我哋手上👇🏻
曙光計劃因為係香港少有做二手傢俬轉贈嘅團體，而且歷史悠久（2007年成立），好多社工都認識我哋，所以我哋每一日都會收到大量由社工轉介比我哋嘅求助個案。
而每一個求助個案，社工都會清楚列明求助人嘅資料，例如：婚姻狀況，經濟狀況（現時靠什麼生活），健康狀況，住址，現時居住環境相片及需要申請什麼物資。另外社工都會解釋好多個案為什麼需要幫助🙏🏼
去到下一步，曙光計劃嘅同事收到轉介信後會去睇下啲資料，邊啲係比較急切需要即時幫助，我哋會去即時探訪度尺後去幫助。而我哋上到去求助人嘅屋企，都唔會有好多嘅審問/調查，避免有雪上加霜嘅狀況（不希望挑起求助人嘅情緒）。
☝🏻我哋相信社工轉介嘅個案，以及全部要嘅資訊社工都提供咗俾我哋

然後，再解釋處理二手傢俬為何有行政費，指：

二手傢俬咁點解會產生行政費呢（其實係運輸費）～
其實最主要都係搬運費用，因為我哋需要請司機，裝拆師傅及搬運工喺香港唔同地方去收集捐贈者嘅二手傢俬，仲要係提前一日去搬去倉到簡單執一執清潔/收返緊螺絲，再送去求助人嘅單位。而做一個個案嘅成本其實都由$3000-5000左右，主要去咗運輸費個到。而轉贈二手傢俬困難嘅地方係，我哋上去收傢俬嘅時候要拆咗件傢俬先出到門口/入到𨋢門，去到求助人個到要再砌返好佢。由接收傢俬去到送傢俬，我哋一般需要1日半嘅時間🙏🏼
而講多少少，我哋咁耐以來都無接受過政府資助，主要都係靠做搬屋服務去產生經費去幫助個案（自負盈虧），只有少數人係捐款支持過個案。
曙光計劃由2007年成立到今日，幫助過嘅個案大家都可以喺社交平台或唔同媒體去睇到，有幫助過無家者上樓及添置傢俬、幫助過無數個獨居長者更換傢俬、送傢俬比偏遠山區鐵皮屋嘅長者、抬幾層樓搬雪櫃/洗衣機上去比劏房戶。
最難忘係山竹颱風嘅時候，有個地方叫鴨洲，成個村浸哂，啲老人家嘅傢俬全部浸哂，成個村嘅傢俬都係由曙光計劃去回收返嚟再送過去🙇🏻‍♀️🙇🏻‍♀️

最後，再解釋求助人為何有一個不錯的單位，指：

講返上一個個案求助人嘅情況，求助人係大約半年前先上到公屋，而公屋內嘅基本建設都係收樓時有嘅，因為一直無能力購置基本傢俬先轉介比我哋（轉介原因係因為我哋幫助過好多個案轉贈二手傢俬），而求助人並無要求需要直接金錢幫助，只係希望可以接收到啲岩用嘅二手傢俬🙇🏻‍♀️
另外，如果大家擔心捐款唔知去咗邊，可以唔捐款（我哋都建議需要了解整個流程先捐款），另外假如您嘅傢俬合適送比求助個案，可以先聯絡我哋睇下合唔合適，之後再幫忙送到收集點🙇🏻‍♀️

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家徒四壁丨網民繼續提出質問

可是網民似乎也不太接受此解釋，同時也有網民懷疑「曙光計劃」也是被「求助家庭」所騙，紛紛留言：「點解大家咁大反應呢，睇下啲新樓開箱片開放式定一房，就知咩叫“家窮四壁”間公屋睇落有400尺起碼叫正常兩房。要幫助嘅不如幫助住緊劏房啦！」、「公屋收樓個廳會砌好雲石/磚？」、公屋會包雲石地板？」、「知唔知房署分配舊單位係會還原清水樓㗎？」。

甚至有網民提出建議指：「如果病人真係有需要向社工聯絡話真係屋企冇傢俬、係經過一些審查就可以申請到新傢俬 點解又要兜咁大個圈要人捐款呢？」等。

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