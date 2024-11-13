破·地獄｜82歲許冠文自揭愛高脂飲食患糖尿病高血壓　悟出3大保健之道出門必帶1物

【許冠文／糖尿病徵兆／高血壓／破地獄／糖尿病飲食】「冷面笑匠」許冠文縱橫演藝界逾40年，今年在電影《破·地獄》中飾演喃嘸師傅「文哥」一角，仍持續活躍影壇。許冠文受訪時透露，約在10多年前患上糖尿病及高血壓，從此醒悟要保持飲食健康，並分享3大保健養生之道。

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今年82歲的許冠文在接受衛生署星級有營食肆《營廚》訪問時透露，自己過往的飲食習慣極不健康，牛雜、大閘蟹、炸大腸等高脂食物無一不歡，直至十多年前，一位醫生朋友擔心他長此以往會對身體造成影響，於是勸他驗身，最終在證實患上糖尿病和高血壓，開始需要「還債」嚴格控制飲食。

此後，許冠文便儘量保持健康飲食，平日飯菜多以蔬菜和鮮魚為主，收斂了從前油多味濃的口味。他自言如今的飲食習慣可謂「由璀璨歸於平淡」，但對此毫無怨言，反而學會了欣賞不同食材的真味，有如「進入另一個境界」，

過往從未認真感受過蔬菜的鮮美、瘦肉的甘甜、豆腐的清香，現在都一一嚐到了。

糖尿病｜許冠文3大保健之道

談及保健之道，他透露自己出席飯局聚會時不會要求親朋好友遷就，會自行在每道菜中挑出合適的東西來吃，例如咕嚕肉中的菠蘿、青椒等配菜，吃燒鵝時必定會除皮去脂，吃乳豬亦只會選擇瘦肉。對此，許冠文樂觀表示：「每道廣東菜通常都用 上幾種材料，所以不愁沒有下箸之處。」

他續指，自己過往出街經常會帶備一份營養資料，用以查核食品的熱量和膽固醇含量，後來改用智能手機，讓他更容易取得健康飲食的資訊。

此外，許冠文多年來一直有運動的習慣。他表示：「當身體狀況不佳時，只覺得整個人呆滯無神，疲倦乏力， 好像吃了豬油一樣。」因此他經常與親友相約打網球和高爾夫球，也熱愛游泳和潛水，認為運動讓他精神充沛、反應靈敏，

我每次下水都游30分鐘；到我從水中再鑽出來時，心中的煩惱已消減了一半。

隨著年齡漸長，心臟病、糖尿病等長期病容易逐漸出現，對此許冠文就呼籲市民平日多注意飲食健康，「世界還有很多美好的新事物等待我們去享受，如果大家不想錯過，就要小心飲食，保持健康。」

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糖尿病｜糖尿病初期患者多無症狀 多靠體檢意外發現

台灣嘉義基督教醫院家醫科安欣瑜醫生曾在其Facebook專頁指出，若出現以下7大徵兆人士，其實已屬於糖尿病高危人士，應要特別小心：

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糖尿病｜4大不良習慣恐誘糖尿病

瑞金醫院急診科副主任盛慧球強調，不少年輕糖尿病患者求醫時，多數不知道自身患有糖尿病，這些人普遍都有以下4大不良習慣，再加上一些關於感染的誘發因素，便可能發展為敗血症，甚至出現休克情形：

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資料來源：衛生署星級有營食肆《營廚》

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