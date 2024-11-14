港鐵吸煙女｜女子港鐵車廂內吞雲吐霧　網民分析懷疑不是食電子煙咁簡單

▲ 女子車廂吞雲吐霧，網民分析懷疑不是食電子煙咁簡單。

【港鐵 / 吸煙 / 太空油】港鐵車廂內禁止吸煙，以保證列車安全及避免乘客吸入二手煙。

有人日前在Facebook「香港突發事故爆料」群組上傳影片，指一女子於港鐵車廂內旁若無人吸食電子煙，網民指責女子做法離譜，有人甚至懷疑該女子是在吸食新興毒品「太空油」。

港鐵吸煙女｜港鐵旺角站黑衣女疑吸煙 路人吸二手煙被嗆咳嗽

港鐵吸煙女｜女子車廂食電子煙

從影片可見，一短髮女子坐在港鐵車廂靠車門的關愛座，一隻手拿手機，一隻手拿電子煙，女子舉起手機準備傳送語音訊息，惟見她將一口濃煙從鼻腔呼出，遂對著手機錄音。

此時，列車正到達一處港鐵站，有不少乘客落車。樓主憤怒表示：「點解依家啲人可以誇張到喺地鐵入面吸食電子煙？」。

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港鐵吸煙女｜疑吸食太空油？

有網民認為該女子疑似「道姑」，吸食的並非電子煙而是新興毒品太空油，「道友婆」、「佢已經犯法」、「加熱電子煙已犯法了」、「拉緊急制，有人食煙好大煙」、「一定係太空油」、「個樣道姑嚟，應該唔係電子煙，疑似係太空油」。

太空油以電子煙方式吸食，煙彈含有依托咪酯：一種有鎮靜功能的麻醉劑，部分有水果味道，可混入其他毒品如大麻油、病毒和氯胺酮等，藥效快而短，吸食後出現亢奮及情緒不穩症狀。

香港法例第138A章《藥劑業及毒藥規例》規管，非法管有或使用依托咪酯均屬刑事犯罪，最高罰款10萬元及監禁兩年。

港鐵吸煙女｜網民批女子沒有公德心

不過逐女子是否在「太空油」，則沒有實際證據，但她在車廂內吞雲吐霧，會影響他人，實在欠缺公德心，同時也違例。

影片發布後，引起網民熱議，紛紛指責女子「真係要加強刑罰」、「職員何在？執法人員呢？」、「夠無恥就乜都做得出」、「一點公民意識都無」、「唔係一次」、「自暴自棄，自我放棄」。

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