糖尿病｜30歲男子私密處發炎拒行房　遭老婆質疑有染逼就醫竟揭患糖尿病

▲ 30歲男子私密處發炎拒行房，遭老婆質疑偷腥逼就醫，竟揭患糖尿病。

【糖尿病／高血糖／感染】下體感染問題令人羞於啓齒。台灣一名30歲男子，因下體感染經常拒絕與老婆行房，遭對方質疑在外有染，結果求醫竟揭發患上糖尿病。

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糖尿病｜男子下體感染竟揭患糖尿病

台灣營養師許瓊月在節目「震震有詞」中分享案例，指一名30多歲男子平日因工作太累，每天只睡4、5個小時，即使假日補眠睡足8小時，甚至睡超過10小時以上，醒來依然覺得很累。

起初該名男子不以為意，直至老婆多次要求親密行為被拒後，老婆就覺得很奇怪，更質疑男子是否因為在外有染，經追問下，男子坦承是下體感染發炎。為追查源頭，該名男子與妻子一同前往醫院就醫，發現男子竟罹患糖尿病，並因為糖尿病而造成下體發炎。

糖尿病｜糖尿病初期患者多無症狀 多靠體檢意外發現

台灣嘉義基督教醫院家醫科安欣瑜醫生曾Facebook專頁指出，若出現以下7大徵兆人士，其實已屬於糖尿病高危人士，應要特別小心：

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糖尿病｜4大不良習慣恐誘糖尿病

瑞金醫院急診科副主任盛慧球強調，不少年輕糖尿病患者求醫時，多數不知道自身患有糖尿病，這些人普遍都有以下4大不良習慣，再加上一些關於感染的誘發因素，便可能引發敗血症，甚至敗血症休克：

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