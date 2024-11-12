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消費新聞｜本報港聞組憑新型科技保健品報道　獲消委會專題新聞組優異獎

社會

發布時間： 1 小時前

最後更新： 52 分鐘前

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消委會消費權益新聞報道獎。

消委會今日(12日)舉行第24屆消費權益新聞報道獎頒獎禮，本報港聞記者吳雋妍、陳展棋、陳麗娜以及黃穎津，憑「保健品標榜科研功效欠審批註冊、投訴急升倡設專門法規」報道，獲專題特寫獎優異獎。

報道探討時下流行「nmn」(煙醯胺單核苷酸)保健產品的銷售手法、以及對人體的影響，深入淺出分析消費者購買這類產品的注意事項。

記者於報道中走訪各大零售店，以了解各個產品的宣傳手法，發現無論是產品的標籤語句、以至銷售員的銷售手法，均有誇大及偏差之嫌，消費者難以掌握產品的實際功效。本報亦向不少營養學、以及生物科技的專家查詢，有專家認為，這類產品的提煉純度及質量會影響安全，亦需視乎服用者的身體狀況。

目前保健品受不同條例規管，包括《商品說明條例》、《不良廣告(醫藥)條例》以及《公眾衞生及市政條例》等。雖然各部門，包括海關、食安中心、以衛生署等均載有相關統計數字，不過鮮有採取執法行動，不易令消費者清晰比較各項產品的作用。

今年頒獎禮的主題是，「無彊界消費的權益」，並分設專題特寫、調查報道、廣播報道等多個獎項。今年共收到471份作品投稿，數量是歷年之冠。除了傳統媒體外，今年亦有一眾新媒體參與頒獎禮。

消委會消費權益新聞報道獎。

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