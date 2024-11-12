凍齡女神｜周慧敏57歲生日晒童年照由細靚到大　自幼喪父家貧住木屋學懂感恩

▲ 周慧敏童年家貧要住木屋，令她學懂感恩！

【周慧敏/玉女掌門人/生日】周慧敏（Vivian）日前57歲生日，她於社交平台分享童年照，獲讚由細靚到大，而她的生日願望亦很簡單，就是能夠一家2人3貓齊齊整整在一起，其實Vivian自幼家貧，單親的她跟著媽咪住木屋，打風落雨屋企會搖擺，所以明白幸福非必然，提醒自己要時常感恩！

周慧敏童年｜57歲生日晒童年照由細靚到大

有「玉女掌門人」之稱的Vivian，同時也是「凍齡女神」，11月10日是她的57歲生日，她於社交網晒出兩張童年照和近照，無論身材及樣貌都沒有被時間洗禮，獲讚天然美貌50年不變！

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周慧敏生日｜生日願望是兩公婆3隻貓齊齊整整

Vivian留言透露生日願望：「這樣快又到11月10日了，這天，能夠一家二人三貓齊齊整整在一起已經非常滿足。」2人是指她跟老公倪震，實行低調放閃。她續表示：「回看自己的成長，感激每一個經歷，不管是怎樣的境遇，都是我學會跨過的功課。不管貧窮富有、順境逆境，我都學會數算祢的恩典了。在此，也衷心謝謝大家對我的支持和祝福。」並附上雙手合十符號。

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周慧敏童年｜自幼喪父跟媽媽住木屋

Vivian有感而發說回看自己的成長，並感激每一個經歷，的確她小時候經歷了太多，她是家中獨女，父親在她出生前因心臟病離世，由母親和祖母養大，單親家庭的她生活條件並不好，跟媽媽和祖母住在木屋，她曾接受訪問時講過：「其實貧窮對於我並不陌生，小時候與母親和祖母三人住在一所興建於斜坡上的小木屋，打風落雨的時候，屋子會搖搖擺擺，孩童的我覺得很刺激，但媽媽和祖母卻極度緊張和擔心。」

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媽媽為了養大Vivian，一個人做幾份工作賺錢，而且家庭環境不好，也將最好的留給女兒，讓她學習鋼琴和畫畫，正因為有這段清貧的童年經歷，令Vivian明白到幸福非必然，更提醒自己要時常感恩。

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