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恩愛夫妻｜經歷張茜兩度流產心疼　張衛健放下求子執念經營20年婚姻

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 22 分鐘前

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張茜跟張衛健已經結婚20年。

【張衛健/張茜/夫妻關係】張衛健跟張茜於2004年秘密結婚，婚後的張茜主力照顧家庭，近年更愛上彩鉛畫，不過近日張衛健跟粉絲公開「投訴」老婆，竟然跟張茜繪畫的喜好有關！

早前有粉絲於小紅書上載短片，見張衛健由無錫飛往深圳，來接機的粉絲對張衛健說：「我茜姐嘅畫，佢應承要送畫畀我哋㗎，一人一幅。」張衛健聽罷即笑著回應：「我都冇你哋有？你哋唔好發夢了。」那粉絲鍥而不捨對張衛健說：「你都可以畫一張畀我哋㗎，你畫嗰啲我哋都鍾意㗎。」張衛健堅定回應：「你發夢啦！」

張衛健被內地粉絲捕獲。（小紅書截圖）

張衛健張茜｜入五後打扮變樸素

張茜相隔30年重拾繪畫的興趣，不時於社交網分享畫作，包括人像、貓、風景畫等。專心做張衛健背後的女人的張茜，近年過著簡單又低調的生活，打扮亦比從前樸素。

由1999年相戀至今成為夫婦，張衛健和張茜的愛情經歷著不少考驗，二人曾經兩度分手，由於單親家庭長大之故，張衛健不敢輕易作出終生承諾，跟張茜於結婚問題上有分歧，惟跟張茜第二次分手後，他才恍然大悟，明白到女方對自己的重要性，以一封道歉信成功箍煲。

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張衛健張茜｜兩度小產放棄生B

2008年，張衛健公開承認懷孕8個月的張茜流產，經歷小產之後，由於張衛健依然渴望當爸爸，張茜為此連續3年打排卵針，身型一度暴漲，張衛健不忍心太太受苦，最後決定放棄生小孩。

結婚20年以來，張衛健跟張茜分隔兩地，兩人分隔不會逾一個月，張衛健多忙多累也飛往北京陪太太。張衛健曾解釋：「我不想她為了我一個人，放棄她整個生活、所有她熟悉的味道。」

張衛健稱分隔異地，反而讓他們找到自己的空間，增加甜蜜度：「婚姻裏，兩個人需要空間，更需要信任，只要兩個人彼此信任，距離、異地，不管做什麼，感情都不會被打倒。」

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張衛健張茜｜張衛健：愛情終會回歸到平淡

已逾半百的張衛健很珍惜這段細水長流的婚姻：

我跟張茜在一起很舒服，自己曾經追求轟轟烈烈的愛情，可是有一天我明白到，再轟轟烈烈的愛情，終會回歸到平淡，再漂亮的女孩子，都會找到她的缺點。與其追求轟轟烈烈、愛到死去活來的愛情，倒不如尋找一段讓我覺得是細水長流的姻緣。

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