癌症殺手｜胃癌患者食慾不振體重急降　補充營養助復元

▲ 胃癌患者食慾不振體重急降，補充營養助復元。

胃癌患者一般都會較為消瘦，若未能妥善處理，或會導致營養不足，繼而出現抵抗力下降問題，間接增加治療的難度。有臨床腫瘤科專科醫生提醒，一般市民如半年間體重無故下降5%，便可能是健康響起警號，建議應盡快求醫及檢查。雖然癌症治療的路途絕不輕易，患者在治療期間，可配合不同護理方式，有助降低療程副作用的影響，改善生活質素。

患者過輕增治療風險

在胃癌確診初期，隨著胃部的腫瘤變大，患者會出現胃痛、胃脹、出血等胃部不適症狀，繼而會有消化不良的感覺，並且令食慾下降；同時，病情更會影響患者的營養吸收，令體型逐漸消瘦。如病情惡化，甚至出現轉移情況，亦會使體重進一步下降。臨床腫瘤科專科林嘉安醫生指出，胃癌治療帶來的副作用，亦會令患者變得消瘦，如患者於接受化療後，容易出現食慾不振、作嘔、腹瀉等不適；而切除胃部的患者，體重亦會明顯下降。

「大部分癌症患者的新陳代謝過快，並會消耗體內大量蛋白質，容易導致患者體重過輕，並伴隨有抵抗力不足、傷口難以癒合等問題，更會增加術後傷口感染的風險。」林醫生補充。有見及此，醫生會在進行手術前評估患者的身體狀況，有需要時即會為患者加強營養補充，提升體重，以減低相關風險。

細嚼慢嚥助術後適應

胃部是一個「緩衝區」，以研磨及消化吸收食物。而切除了部分或整個胃部的患者，進食後食物便會直達小腸，特別是進食高糖分的食物後，血糖容易急劇上升，並且出現心跳加速、腹瀉等不適，又稱為「傾倒綜合症」（Dumping syndrome）。

林醫生提醒，此類患者應以低糖飲食為原則，同時亦要養成少食多餐、細嚼慢嚥的習慣。此外，更要避免於進食時或餐後喝湯或水，否則會令食物及水分更快進入腸道，加劇傾倒綜合症。在一般情況下，患者的身體會慢慢地適應，約半年後症狀便會改善。

補充營養強化體質

西方醫學從營養學角度出發，建議患者應培養均衡的飲食習慣，為身體補充足夠營養，並且日常可多攝取高蛋白質的食物，如雞蛋、肉類、海鮮、豆類製品，補充蛋白質的流失。同時，患者亦要避免進食加工、醃製、煎炸的食物，更要遠離煙酒。

此外，林醫生建議胃口欠佳的患者，可選擇份量少而高營養價值的食物，「多攝取高熱量、高蛋白質的食物，有助提升身體自我修復的能力。」而坊間亦有多種營養補充品，能兼顧患者的高熱量及高蛋白質的營養需求，配合奧米加三脂肪酸EPA，有助舒緩因癌症引起的炎症，並且改善傷口癒合的情況，是患者另一個補充營養的便利方法。

林嘉安醫生最後提醒，不同治療方案各有成效、副作用及風險，患者應與主診醫生商討，選擇最合適自己的治療方案。

▲ 臨床腫瘤科專科林嘉安醫生。

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