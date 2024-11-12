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雪糕火鍋｜Häagen-Dazs再推Sanrio角色造型雪糕火鍋　限定主題店登陸皇室堡設得意打卡位

休閒消費

撰文： 沈佩珊

發布時間： 46 分鐘前

最後更新： 43 分鐘前

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Häagen-Dazs再推Sanrio角色造型雪糕火鍋，限定主題店登陸皇室堡設得意打卡位。

【Häagen-Dazs/雪糕火鍋/雪糕優惠】Häagen-Dazs再度與Sanrio合作，將於11月13日推出3款人氣角色Kuromi、Cinnamoroll和Little Twin Stars為主題的雪糕火鍋經典套裝，可愛程度爆燈。銅鑼灣皇室堡店更會變身限定主題店，非常適合一家大細打卡！

MIRROR成員Jeremy李駿傑親臨皇室堡Sanrio派對限定主題店打卡。（TOPick記者攝）

Häagen-Dazs再推Sanrio角色造型雪糕火鍋

今年，Häagen-Dazs再次與Sanrio合作，推出3款人氣角色為主題的雪糕火鍋經典套裝，包括Cinnamoroll、Kuromi以及Little Twin Stars。每款套裝均包括32個指定口味迷你雪糕球及濃厚朱古力醬，更附有角色造型的雪糕叉，兼額外附送3張優惠劵。

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「Häagen-Dazs x Sanrio角色造型雪糕火鍋經典套裝」禮劵由將於11月13日至明年4月18日在Häagen-Dazs專門店及e-shop發售，Häagen-Dazs特選客戶及DBS信用卡持卡人更可享早鳥價優惠。

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銅鑼灣皇室堡店設Sanrio角色打卡位

另外，位於銅鑼灣皇室堡的Häagen-Dazs分店，亦會變身Sanrio派對限定主題店，店內滿佈Cinnamoroll、Kuromi以及Little Twin Stars的裝飾及打卡位，更設置了巨型幕牆及夢幻立牌，適合大朋友、小朋友和一眾Sanrio粉絲影相打卡。

Jeremy大讚Sanrio角色造型的雪糕火鍋爐可愛。（TOPick記者攝）

Häagen-Dazs x Sanrio雪糕火鍋詳情

禮劵售賣日期：2024年11月13日至2025年4月18日
換領日期：2024年11月28日至2025年4月24日
銷售點：Häagen-Dazs專門店及e-shop
外賣雪糕火鍋預訂取貨網站：【Häagen-Dazs網站

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