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直接錄取計劃｜尖子「失手」仍成功直入醫科　中學校長：突破制度限制

社會

撰文： 吳穎嵛

發布時間： 25 分鐘前

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第4屆直接錄取計劃提名期12月4日截止。（朱永倫攝）

學校推薦直接錄取計劃過去3年已有750名應屆文憑試（DSE）考生受惠，在放榜前「直入8大」，包括有成功獲薦入讀醫科的考生，最終成績只差1、2分，有中學校長形容計劃可保障「失手」的考生，突破制度限制。

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聯招差1、2分　獲薦直入港大醫科

直接錄取計劃（SNDAS）自2022/23學年起推行，每間中學最多推薦2人，倘通過大學面試便可獲發錄取通知。教育局表示，過去3屆累計接獲2,200宗申請，8間資助大學共發出780份錄取通知，當中750名應屆文憑試考生獲錄取，錄取率為33%。第4屆計劃提名期將於12月4日截止。

保良局董玉娣中學校長劉子聰表示，該校在計劃首年並無接獲學生報名參加，料因學生起初對計劃不了解，但其後在第2、3屆分別有4人及3人申請，直至今屆申請人數增至7人，學校更提早於學生就讀中四時介紹計劃，讓學生有充足時間了解院校要求、參加義工及國際比賽等。

劉透露該校在第2、3屆分別有2人及1人獲錄取，更連續兩年有學生透過計劃直入港大醫學院，其中今年入學的同學本身亦是校內尖子，雖然最終其文憑試實際成績未達大學聯招（JUPAS）收生分數，但亦只是相差1、2分，認為計劃「初心」是幫助未能透過文憑試獲全面評核的學生，包括在公開試「失手」的學生，形容計劃是對同學來說是一個保障。

過來人鼓勵參加　「落選無損失」

聖士提反堂中學校長麥偉麟則形容計劃能突破制度限制，因部分學生在特定範疇如藝術及STEM（即科學、科技、工程及數學）上表現卓越，但在其他科目則較「平均」，以JUPAS申請相關學科未必成功。

麥續指，該校過去3年均有學生透過計劃入讀8大，其中一名入讀工程系的學生在數理科目表現出色，數學延伸部分單元二（M2）最終更考獲5*佳績，惟英文科僅獲第2級，形容該名同學幸獲計劃保障，否則要先讀兩年副學士，花費更多時間和資源。

畢業於保良局董玉娣中學的周文善1年前透過計劃入讀浸大音樂系，她在鋼琴等考獲8級，小提琴及中提琴更獲演奏文憑。由於文憑試沒選修音樂，故擔心只靠申請聯招的一般遴選時失手，遂參加計劃。她亦鼓勵同學參加計劃，即使未能入選都「無損失」。

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