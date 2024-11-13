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直接錄取計劃｜教育局：視乎反應檢討學校推薦名額增加與否　需兼顧JUPAS考生感受

社會

撰文： 吳穎嵛

發布時間： 25 分鐘前

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教育局首席助理秘書長（高等教育）季桑。（朱永倫攝）

學校推薦直接錄取計劃（SNDAS）踏入第4年，每間中學推薦的應屆文憑試考生名額維持2個。教育局首席助理秘書長（高等教育）季桑表示，未來會視乎各中學及大學反應，適時檢討是否需要增加推薦名額。

與JUPAS雙軌並行　考慮學生感受

季桑指，學校推薦直接錄取計劃與大學聯招（JUPAS）雙軌並行，計劃提供的課程學位，均屬教資會資助學士學位課程，若擴展計劃，要同時考慮JUPAS考生的感受，而局方暫未有計劃增加每間中學推薦名額。

至於推薦學生準則，過去3屆也有推薦學生的保良局董玉娣中學校長劉子聰稱，校方不會考慮同學的成績屬好還是差，反而會視乎其文憑試預測成績是否符合相關科目要求，以及評估獲錄取的機會，因同學成績優秀與否都「有權失手」；強調如同學成績未達院校的最低門檻、只想「博一博」，校方是不會考慮推薦。

季桑補充指，局方沒有就推薦學生向中學提供指引，計劃特色是為學生與課程進行配對，過往數據亦反映學生「唔係湧埋去神科到」，相信學校會綜合考慮學生的成績和才華。

另外，參與計劃的8間資助大學課程由首屆的141個，增至今屆的299個，局方對此感到雀躍，將不斷鼓勵8大開放更多課程加入計劃。

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