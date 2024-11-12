邵逸夫獎｜頒獎禮今晚會展舉行　李家超重申香港決意發展成國際科技創新中心

▲ 5名得獎者出席頒獎禮，包括4名2024年得獎者及1名2021年得獎者。（曾耀輝攝）

第21屆邵逸夫獎頒獎禮今晚（12日）在會展舉行，共有5名得獎者出席，包括4名2024年得獎者及1名2021年得獎者。

特首李家超致辭時重申，香港決意發展成國際科技創新中心，強調政府致力創建創科生態系統，支持研究發展。

頒獎禮由李家超主禮，中聯辦副主任羅永綱及中國外交部駐香港特別行政區特派員公署副特派員李永勝到場致賀，約600名政商界、科學界及教育界等嘉賓亦有出席。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

李家超致辭時，讚揚得獎者為各專業領域的進步作出貢獻，形容他們的洞察力和創新，為科學和人類文明打開了更廣闊的大門；並感謝邵逸夫獎讓香港年輕人親眼看到以科學為職業的可能性。

李家超又重申，香港是唯一擁有5所世界百強大學的亞洲城市，政府決心將香港發展成國際創科中心及國際專上教育樞紐，並已開始籌建第三個InnoHK研發平台，聚焦先進製造、材料、能源及可持續發展；教育制度亦著重科學和科技，料到2026/27學年，升讀香港資助大學的學生中，學習STEAM學科的比例將達約35%。他強調香港決意在不斷變化的世界中蓬勃發展。

邵逸夫獎理事會主席及評審會副主席楊綱凱稱，隨著「邵逸夫獎」踏入第三個十年，今年將舉辦多項新活動，包括為中學生提供機會與邵逸夫得獎者直接對談等，以盡早向年輕人介紹科學奇蹟，培育新一代科學家。

今屆邵逸夫獎3個獎項，共有4名得獎者，其中生命科學與醫學獎平均頒予鄧瑞麗及斯圖爾特·奧金，表彰他們開創了鐮狀紅血球貧血症及乙型地中海貧血症的高效基因組編輯療法。

出生於馬來西亞的鄧瑞麗發表獲獎感言時，先以廣東話及普通話說「大家好」，再以英語說非常榮幸和驚喜能獲獎，並感謝家人、同事等。

她指基因組編輯療法是分子醫學和鐮狀紅血球貧血症的重大里程碑，但不可忘記目前仍有800萬人受疾病折磨，未來希望發展更多治療方法，以令更多人受惠。

另外，天文學獎頒予史里尼瓦斯·庫爾卡尼，表彰他對毫秒脈衝星、伽馬射線暴、超新星等的開創性發現；數學科學獎就由彼得·薩納克奪得，表彰他將數論、動力學等理論結合，發展出薄群算術理論及仿射篩法。每個獎項包含120萬美元獎金。

2021年度邵逸夫生命科學與醫學獎得獎者、發現內體蛋白分選轉運複合體（ESCRT）途徑的斯科特·埃姆爾今日亦有上台領受獎章。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】

記者：梁薾心