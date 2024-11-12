運動醫學 ｜醫專及體院設合作備忘錄　發展運動醫學

▲ 醫專與體院簽訂合作協議，發展運動醫學。

香港體育學院與香港醫學專科學院簽署合作備忘錄。醫專主席梁嘉傑表示，醫專現時未有運動醫學專科，服務和照顧運動員上有缺口，期望發展運動醫學、以及提供培訓相關人才課程，有機會讓醫生到體院服務，促進運動醫學的研究及科研。

兩屆奧運男子花劍金牌得主張家朗分享表示，自己亦經常與物理治療師接觸，即使無傷患，亦要很好保養身體，以便繼續維持高強度訓練及好表現。他指體院每年都會為運動員安排身體檢查，確保他們身體狀態良好，十分感謝體院醫療團隊。

女飛魚何詩蓓指，奧運期間晚上決賽後，可能要等到晚上11時多才可以離開場館，而汲取營養對運動員體力恢復非常重要，營養師會為她買飯，令她比賽及放鬆後就可以即時進食，不用等到返回選手村，太夜才進食。

香港體育學院主席鄧竟成表示，近年本地運動員在國際上大放異彩，運動醫學是背後不可或缺的一環。他指今次合作，除了設立運動醫學專業計劃，提高團隊專業技能；雙方將會舉辦工作坊及研討會等活動，了解更多最新運動醫學趨勢及科技發展；加強技術應用及經驗分享。

文體旅局局長楊潤雄表示，政府在2024至2025年度，體育發展的預算開支接近80億元，與10年前比較增幅超過1倍。他指拓展運動醫學和科學是政府進一步推動本地體育發展的重要工作之一，而體院今年增聘一名醫療總監和一名助理醫療總監。他希望今次合作，為醫療人員提供更多培訓和專業發展的機會。

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