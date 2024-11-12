創科發展｜孫東：稍後發布河套香港園區發展綱要　促進兩地科研流通

▲ 孫東（右三）今日與林新（左三）於西安共同主持「內地與香港科技合作委員會」第十八次會議。（政府新聞處圖片）

創新科技及工業局局長孫東今日（12日）透露，稍後將發布《河套深港科技創新合作區香港園區發展綱要》，提出促進港深兩地園區間科研要素流通的創新政策。

孫東今日（12日）與國家科技部副部長林新於西安共同主持「內地與香港科技合作委員會」第十八次會議。他表示，港府會打造河套香港園區為世界級產學研平台，建設具國際競爭力的產業中試轉化基地，成為營造全球創科資源的匯聚點，以及開闢制度與政策創新的試驗田，以作為內地與香港創科深度合作的橋頭堡，助力粵港澳大灣區創科高質量發展。

會議的內地成員來自科技部、陝西省人民政府、國務院港澳辦、中聯辦、京港人才交流中心、國家工業和信息化部、國家衞生健康委員會、中國科學院、中國工程院、國家自然科學基金委員會、中國科學技術協會、廣東省科學技術廳、陝西省科學技術廳、廣州市科學技術局、深圳市科技創新局、西安市科技局，以及河套深港科技創新合作區深圳園區發展署。

港方成員來自創新科技及工業局、創新科技署、數字政策辦公室、香港城市大學、香港浸會大學、香港中文大學、香港理工大學、香港科技大學、香港大學、香港科技園公司、香港數碼港管理有限公司、香港生產力促進局、香港科學院、香港工程院等。

此外，孫東拜會西安市市長葉牛平，就深化兩地創新科技方面合作交換意見。孫東表示，陝港將繼續深化創科合作，積極探索兩地落實創科合作的具體措施，共同推進中國式現代化向前發展。

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