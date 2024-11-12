  • 25°C
香港時間：20241113日 (三) 00:25

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 超市大搜查 名校專區 黃子華 糖尿病 焚城 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

創科發展｜孫東：稍後發布河套香港園區發展綱要　促進兩地科研流通

政治

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 超市大搜查 名校專區 黃子華 糖尿病 焚城 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

孫東（右三）今日與林新（左三）於西安共同主持「內地與香港科技合作委員會」第十八次會議。（政府新聞處圖片）

創新科技及工業局局長孫東今日（12日）透露，稍後將發布《河套深港科技創新合作區香港園區發展綱要》，提出促進港深兩地園區間科研要素流通的創新政策。

孫東今日（12日）與國家科技部副部長林新於西安共同主持「內地與香港科技合作委員會」第十八次會議。他表示，港府會打造河套香港園區為世界級產學研平台，建設具國際競爭力的產業中試轉化基地，成為營造全球創科資源的匯聚點，以及開闢制度與政策創新的試驗田，以作為內地與香港創科深度合作的橋頭堡，助力粵港澳大灣區創科高質量發展。

會議的內地成員來自科技部、陝西省人民政府、國務院港澳辦、中聯辦、京港人才交流中心、國家工業和信息化部、國家衞生健康委員會、中國科學院、中國工程院、國家自然科學基金委員會、中國科學技術協會、廣東省科學技術廳、陝西省科學技術廳、廣州市科學技術局、深圳市科技創新局、西安市科技局，以及河套深港科技創新合作區深圳園區發展署。

港方成員來自創新科技及工業局、創新科技署、數字政策辦公室、香港城市大學、香港浸會大學、香港中文大學、香港理工大學、香港科技大學、香港大學、香港科技園公司、香港數碼港管理有限公司、香港生產力促進局、香港科學院、香港工程院等。

此外，孫東拜會西安市市長葉牛平，就深化兩地創新科技方面合作交換意見。孫東表示，陝港將繼續深化創科合作，積極探索兩地落實創科合作的具體措施，共同推進中國式現代化向前發展。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

相關文章

創科發展｜港深創科園公司與華南理工大學簽署合作備忘錄　擬建本港首間國際醫械研究檢驗院
00:00 2024/10/15
創科發展｜港深創科園公司與華南理工大學簽署合作備忘錄　擬建本港首間國際醫械研究檢驗院
創科發展｜陳茂波：發展創科最重要的是人才　掌前沿科技人才如踢足球「中鋒」
15:21 2024/08/22
創科發展｜陳茂波：發展創科最重要的是人才　掌前沿科技人才如踢足球「中鋒」
創科發展｜孫東：成為香港矽谷仍有相當距離　需鼓勵社會資本參與
17:12 2024/09/01
創科發展｜孫東：成為香港矽谷仍有相當距離　需鼓勵社會資本參與
創科發展｜陳茂波：已吸引逾百家創科企業落戶或擴展業務　投資超過500億元
15:48 2024/09/13
創科發展｜陳茂波：已吸引逾百家創科企業落戶或擴展業務　投資超過500億元
創科發展｜港深創科園公司與中科檢測簽署合作備忘錄　擬設分支機構聘數十名科研技術人員
14:40 2024/10/21
創科發展｜港深創科園公司與中科檢測簽署合作備忘錄　擬設分支機構聘數十名科研技術人員
創科發展｜科大學者傅凱駿建議未來重點發展前沿科技　不能只搶最尖端學者
00:00 2024/10/30
創科發展｜科大學者傅凱駿建議未來重點發展前沿科技　不能只搶最尖端學者

你可能感興趣

創科發展｜港深創科園公司與華南理工大學簽署合作備忘錄　擬建本港首間國際醫械研究檢驗院
00:00 2024/10/15
創科發展｜港深創科園公司與華南理工大學簽署合作備忘錄　擬建本港首間國際醫械研究檢驗院
創科發展｜陳茂波：發展創科最重要的是人才　掌前沿科技人才如踢足球「中鋒」
15:21 2024/08/22
創科發展｜陳茂波：發展創科最重要的是人才　掌前沿科技人才如踢足球「中鋒」
創科發展｜孫東：成為香港矽谷仍有相當距離　需鼓勵社會資本參與
17:12 2024/09/01
創科發展｜孫東：成為香港矽谷仍有相當距離　需鼓勵社會資本參與
中國 陝西省 廣東省 深圳 創新科技及工業局 孫東 廣州市 大灣區 中聯辦 西安

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

健康隱憂｜周潤發手部疑有腫瘤　黎彼得爆影帝飲食習慣：真係見到都唔想食
健康隱憂｜周潤發手部疑有腫瘤　黎彼得爆影帝飲食習慣：真係見到都唔想食
急症室最長等候時間（11月12日 時間16:05）
急症室最長等候時間（11月12日 時間16:05）
太空流浪︱8天任務變8個月！美國女太空員意外滯留太空　暴瘦見骨嚇壞NASA
太空流浪︱8天任務變8個月！美國女太空員意外滯留太空　暴瘦見骨嚇壞NASA
愛妻號｜姜大衛三代同堂為老婆李琳琳慶生　16歲餅印孫遺傳優良基因變日系花美男
愛妻號｜姜大衛三代同堂為老婆李琳琳慶生　16歲餅印孫遺傳優良基因變日系花美男
呂志和逝世｜身家逾千億港富豪榜排第7　「新賭王」呂志和逝世享年95歲長壽秘訣揭最愛吃1蔬果
呂志和逝世｜身家逾千億港富豪榜排第7　「新賭王」呂志和逝世享年95歲長壽秘訣揭最愛吃1蔬果