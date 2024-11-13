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Cinnamoroll居酒屋｜尖沙咀玉桂狗主題親子餐廳　10款超可愛造型料理+造型精品【附地址】

親子好去處

撰文： 任薏

發布時間： 1 小時前

最後更新： 45 分鐘前

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由2024年11月17日至2025年2月16日，尖沙咀「黑木亭」打造成Cinnamoroll期間限定主題居酒屋。

【玉桂狗/Cinnamoroll/居酒屋黑木亭】玉桂狗粉絲注意！Sanrio人氣角色玉桂狗Cinnamoroll聯同日式創意居酒屋「黑木亭」，手造期間限定玉桂狗主題限定居酒屋，推出多款可愛創意料理及打卡位，還有限定精品，粉絲們絕不能錯過！

Cinnamoroll玉桂狗｜尖沙咀「黑木亭」打造玉桂狗居酒屋

由2024年11月17日至2025年2月16日，玉桂狗聯乘尖沙咀居酒屋「黑木亭」，打造Cinnamoroll期間限定主題居酒屋，設有多個打卡位，由門口至店內每個角落都可以見到可愛的Cinnamoroll，粉絲可以盡情打卡！

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Cinnamoroll玉桂狗｜10款玉桂狗主題料理 特飲送杯墊

另外，「黑木亭」推出10款以Cinnamoroll為主題的創意料理，不論是主食、特飲和甜品也有Cinnamoroll的可愛造型，當中「忌廉咖哩汁蝦飯糰配炸洋蔥圈」、「特色壽司卷便當」以及「玉子吉列豬扒三文治配南蠻醬」更加了玉桂狗專屬的藍色！值得一提，該顏色並非使用人造色素，而是藍橘汁製作而成！若叫特飲，更會隨機附送精美杯墊一個。

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Cinnamoroll玉桂狗｜多款限定精品

除此之外，店內更提供多款Cinnamoroll限定精品，包括浴巾、棉質T恤、購物袋、吉祥物鑰匙扣及橡筋圈等，大家萬勿錯過！

店內還有一系列Cinnamoroll玉桂狗造型精品！（TOPick記者攝）

尖沙咀「黑木亭」玉桂狗限定主題居酒屋

地址: 尖沙咀金馬倫道58-60號國鈀大廈地下至1樓
營業時間 :  星期一至日12:00 - 23:00
電話：2329 6669
店舖訂座：訂座連結
*建議客人以訂座連結訂位，可更方便快捷即時確認
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