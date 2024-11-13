氣候暖化｜研究揭香港《藍圖》應對氣候變化欠額外策略　環團促訂更具體措施

▲ 綠色和平項目主任伍漢林（左）指，香港藍圖提出將投放約2400億元「氣候預算」細節不明，促交代詳細用途、措施等。右為浸大亞洲能源研究中心研究助理教授張文偉。（綠色和平提供圖片）

5年1檢的《氣候行動藍圖》將在2026年更新，有調查發現香港《藍圖》暫無就適應氣候變化制定額外策略文件，落後新加坡及東京等7國家地區，僅3成半市民信任港府能應對氣候變化，環團促訂更進取措施。

落後星日 僅35%市民信港府能應付

綠色和平於6至10月委託浸會大學亞洲能源研究中心，檢視15個不同地區的氣候行動藍圖，發現本港藍圖缺乏不少重要範疇，例如新加坡及東京等7地藍圖，均有就適應氣候變化制定額外的策略文件，但本港藍圖雖有獨立部分提及應對氣候變化，但無額外制定策略文件。

中心亦訪問20名氣候專家，專家普遍認同本港藍圖的減碳策略，但一半認為缺乏具體行動細節，以及沒有清晰方式量度減碳成效和是否達成碳中和目標；4成建議政府推出更多適應氣候變化措施，如制定社區層面應急計劃等；除持續推動電動車發展，一半專家倡發展更多本地可再生能源。

另綜合網上民調及電話訪問結果，不足4成市民信任港府能幫助香港應對氣候變化；近8成市民認為政府應改善水浸基建以應對極端天氣，及推動更多本地太陽能及風力發電項目；市民最為支持政府評估政策及各部門在適應氣候變化和應對災害能力，支持度達8.13分，10分為滿分。

中心研究助理教授張文偉指，研究反映現行氣候政策落伍，既未能回應國際城市關注的氣候議題，亦未能滿足專家和香港市民的期望，故信任度不高。

環境局稱適時檢視 環團促訂進取措施

綠色和平項目主任伍漢林批評，香港藍圖提出在未來15至20年將投放約2,400億元「氣候預算」仍細節不明，促交代詳細用途、措施及各細項目標；研究亦反映社會對發展本地可再生能源和氣候適應措施有基本共識，促善用預算在新藍圖重啟本地離岸風力發電項目、在全港水塘鋪設浮動太陽能板，以及定期就極端天氣作全面影響評估，並推動應對極端天氣的基建等，同時訂更進取的減碳目標。

環境局回應指，各項減緩和適應氣候變化措施的詳情和預算開支，將繼續由相關部門在適當時候確定；藍圖現已涵蓋適應和應變氣候變化的策略和措施，包括強化公共基礎建設等。

局方會適時更新各基建設施的設計標準，亦會留意本地及其他地區在應變氣候變化方面的未來發展，以便將來檢視藍圖涵蓋的範疇和內容；另會繼續探討發展大型浮式太陽能發電系統和在已修復堆填區發展大型太陽能發電系統。

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