颱風桃芝丨今日下午午2時40分改掛3號風球　天文台據4個因素考慮是否改發更高信號【不斷更新】

▲ 天文台將在下午2時40分改發三號強風信號。

【桃芝 / 打風 / 颱風】【11：45】根據天文台指，桃芝的外圍雨帶正影響廣東沿岸，現時本港高地正間中吹強風。隨著桃芝靠近，在其與東北季候風的共同影響下，預料本港風力會在今日下午逐漸增強，離岸及高地間中達烈風程度。天文台會在下午2時40分改發三號強風信號。

預料桃芝會在明日（11月14日）早上於本港以南約200公里內掠過。天文台會視乎屆時桃芝的強度、其烈風區與珠江口的距離及本地風力變化，評估是否需要改發更高熱帶氣旋警告信號。

海有大浪及湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動，並留意天文台發出的最新天氣消息。

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【09：05】桃芝今早採取較為偏北的路徑，但同時有所減弱，其外圍雨帶開始影響廣東沿岸。按照現時預測路徑，桃芝今日會逐漸靠近華南沿岸。

在桃芝與東北季候風的共同影響下，其強風區會逐漸影響珠江口一帶，預料本港風力會在今日稍後增強，離岸及高地間中達烈風程度。天文台會在今日下午1時至4時之間改發三號強風信號。

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▲ 預料桃芝在明早於本港以南約200公里內掠過。（經濟日報圖片）

颱風桃芝丨料明早本港約200公里內掠過

預料桃芝會在明日（11月14日）早上於本港以南約200公里內掠過。天文台會視乎屆時桃芝的強度、其烈風區與珠江口的距離及本地風力變化，評估是否需要改發更高熱帶氣旋警告信號。

海有大浪及湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動，並留意天文台發出的最新天氣消息。

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