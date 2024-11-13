颱風桃芝丨今日掛3號風球至少維持至今晚11時　天文台據4個因素考慮是否改發更高信號【不斷更新】

▲ 天文台將在下午2時40分改發三號強風信號。

【桃芝 / 打風 / 颱風】【14：45】天文台表示，過去數小時，桃芝維持熱帶風暴強度並穩定地靠近廣東沿岸，在其與東北季候風的共同影響下，本港風力正逐漸增強。預料今晚及明日初時離岸及高地達烈風程度。同時，受桃芝的外圍雨帶影響，驟雨會增多及有狂風。三號強風信號會至少維持至今晚11時。

根據最新預測，桃芝會在今晚至明早於本港以南150至200公里內掠過，但同時會減弱。是否需要發出更高熱帶氣旋警告信號需視乎桃芝在接近珠江口時的減弱程度，其烈風區與珠江口的距離及本地風力變化。市民請留意天文台最新天氣預報。

海有大浪及湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動。

【11：45】天文台指，桃芝的外圍雨帶正影響廣東沿岸，現時本港高地正間中吹強風。隨著桃芝靠近，在其與東北季候風的共同影響下，預料本港風力會在今日下午逐漸增強，離岸及高地間中達烈風程度。天文台會在下午2時40分改發三號強風信號。

預料桃芝會在明日（11月14日）早上於本港以南約200公里內掠過。天文台會視乎屆時桃芝的強度、其烈風區與珠江口的距離及本地風力變化，評估是否需要改發更高熱帶氣旋警告信號。

海有大浪及湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動，並留意天文台發出的最新天氣消息。

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【09：05】桃芝今早採取較為偏北的路徑，但同時有所減弱，其外圍雨帶開始影響廣東沿岸。按照現時預測路徑，桃芝今日會逐漸靠近華南沿岸。

在桃芝與東北季候風的共同影響下，其強風區會逐漸影響珠江口一帶，預料本港風力會在今日稍後增強，離岸及高地間中達烈風程度。天文台會在今日下午1時至4時之間改發三號強風信號。

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▲ 預料桃芝在明早於本港以南約200公里內掠過。（經濟日報圖片）

颱風桃芝丨料明早本港約200公里內掠過

預料桃芝會在明日（11月14日）早上於本港以南約200公里內掠過。天文台會視乎屆時桃芝的強度、其烈風區與珠江口的距離及本地風力變化，評估是否需要改發更高熱帶氣旋警告信號。

海有大浪及湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動，並留意天文台發出的最新天氣消息。

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