宋再臨逝世丨《擁抱太陽的月亮》宋再臨伏屍家中　現場留遺書生前行為有異

▲ 曾演《擁抱太陽的月亮》等的韓星宋再臨逝世，終年39歲。

【宋再臨 / 韓星 / 韓劇】宋再臨逝世！韓國影壇傳來噩耗，曾演《擁抱太陽的月亮》等的演員宋再臨於11月12日離世，終年39歲。

據韓國媒體報導，宋再臨被發現伏屍在其寓所內，現場留有兩頁A4紙的遺書及尼古丁原液，警方初步排除他殺的可能。家屬決定將他的靈堂設於首爾延世大學醫院的殯儀館，並計劃於14日中午舉行出殯儀式。

綜合韓國媒體報道，宋再臨在首爾城東區一寓所內身亡，一位本與約好一起吃午餐的朋友前往他的寓所發現事件，然後向警方報案，警方表示目前未發現有他殺嫌疑。

死者家屬向傳媒表示，希望舉行僅家屬參加的小規模葬禮，家屬未有談及其死因，葬禮擬14日中午在汝矣島聖母醫院殯儀館舉行。

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宋再臨逝世丨舉動異常粉絲不安

宋再臨生於1985年，是模特兒出身的演員，他2009年演電影《女演員們》出道。他曾演出多部知名韓劇，包括《于氏王后》、《酒鬼都市女人們》、《先熱情地打掃吧》、《擁抱太陽的月亮》，以及綜藝節目《我們結婚了》等。

在驟然離世前，宋再臨在個人IG做出舉動甚異常，早已引發粉絲的不安，比如他突然隱藏IG近期貼文、限制留言功能，甚至將帳號名稱更改為「漫長的旅程開始」等，而他的最後帖文，是張於今年1月發布的兩張自拍照。

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