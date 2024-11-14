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領展全城解謎尋寶大抽獎　頭獎參加者獨得人氣電動車　連動49個商場　聖誕聯乘PAC-MAN及SPORT b.　再推消費娛樂體驗

特約

發布時間： 21 小時前

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領展今個暑假首次與知名密室逃脫創意團隊LOST合作，於旗下49個商場推行大型聯乘活動，推出以密室逃脫為主題的「深海寶藏記」消費娛樂體驗，當中終極壓軸全城解謎尋寶大抽獎獎品豐富，包括有人氣電動車Smart#1 Pro+及總值超過40萬現金券，吸引不少市民參與，反應非常熱烈。

連動49個商場　推出更多消費獎賞

領展不時推出活動和優惠，為顧客提供不同消費體驗，亦同時支持商戶營運。今次更首次橫跨港九新界，於指定49個領展商場舉行解謎加消費抽獎遊戲活動。於8月27日至9月30日期間，顧客只須登記成為領展Link Up會員，透過指定消費獲得電子獎章一個，每個印章相等於一次抽獎機會。超過200份總值接近＄60萬抽獎禮品，已經於10月7日抽出。頭獎人氣電動車Smart#1 Pro+（價值＄381,840），更於10月30日成功送出。除可參加抽獎外，累積指定數量電子印章更可以換領20元指定商戶現金券，於超過70間零售商店及食肆使用；及密室遊戲的電子門票。市民可一站式盡享「吃喝玩樂」體驗，有助帶動本地消費氣氛，連繫顧客及商戶。

顧客可透過於領展商場消費獲得抽獎機會，享受多種優惠。

「有別於過往的活動，今次活動比較新穎、有趣，亦有不同方法儲印花，又可以有免費遊戲參加，覺得活動較多元化。抽獎活動的獎品亦非常吸引，所以才能吸引到顧客參加。」頭獎電動車Smart#1 Pro+得獎者陳小姐表示，「真的不能相信，同時當然都非常開心，多謝領展舉辦今次的活動。希望未來可以舉辦更多不同類型的活動，照顧不同顧客之需要，我們亦更樂意到商場消費。」

領展商場推出的活動新穎有趣且獎品吸引，大大提高顧客購買意欲。

聯乘PAC-MAN及SPORT b.推獨家限量版聖誕禮盒　七大商場攜手呈獻打造聖誕樂園

領展推廣活動一浪接一浪，於聖誕佳節將破格乘法國時尚生活品牌SPORT b.及日本經典遊戲PAC-MAN，精心設計兩款獨家限量版聖誕別注禮品，讓領展商場於今個聖誕注入年輕時尚的潮流氣息。於活動期間，Link Up會員只要於指定商場或街市即日以電子貨幣消費滿50元，即可以換領電子印花一個，儲滿100個電子印花可換領「PAC-MAN X SPORT b. 斜背袋」，儲滿260個電子印花可換領「PAC-MAN X SPORT b.聖誕禮盒」，禮品數量有限，換完即止。

領展聖誕活動推出限量版SPORT b.及PAC-MAN禮品，Link Up會員消費滿50元可獲電子印花，換領禮品數量有限。

除此之外，領展更於旗下七大商場攜手呈獻PAC-MAN聖誕樂園，設置不同特色的PAC-MAN聖誕樂園打卡點，讓大人及小朋友共度充滿歡樂的聖誕節。當中秀茂坪商場將推出「PAC-MAN夜光迷宮之旅」，把經典街機遊戲食鬼迷宮場景呈現眼前；而樂富廣場亦會展開「PAC-MAN賽車大激鬥」，Link Up會員只需消費滿指定金額即可換領名額一個。

領展七大商場推出PAC-MAN聖誕樂園，設有打卡點及活動，讓大人小孩共度歡樂聖誕。

秀茂坪商場迷宮內更特設人生四格照相機，可與親朋好友一起拍出有趣又搞怪的相片。

以上所有活動受條款及細則約束，節目內容如有更改，恕不另行通知。

（特約）

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