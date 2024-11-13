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宋再臨逝世｜韓星宋再臨逝世終年39歲　寓所留遺書及尼古丁濃縮液體【附輕生9大警號】

健康資訊

撰文： 黃堯姿

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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【宋再臨／逝世/懷抱太陽的月亮／金素恩／我們結婚了】曾演《擁抱太陽的月亮》等韓劇韓男星宋再臨驚傳逝世，終年39歲。據消息指，現場留下2頁遺書和尼古丁原液。

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宋再臨逝世｜失約揭發陳屍家中 現場留遺書和尼古丁原液

韓國男星宋再臨（Song Jae Rim，송재림）昨日（12日）逝世，終年39歲。據韓媒報道，宋再臨原本約好朋友一齊共膳，但到了約定時間卻失聯，朋友發覺不妥到宋再臨住所查看，驚揭他已身亡。據消息指，現場發現宋再臨留下2頁遺書，及尼古丁原液，當地警方初步推斷死因，指他「選擇了結束自己的生命」。

死者家屬向傳媒表示，希望葬禮低調進行，未有談及其死因。喪禮將於明日（14日）在汝矣島聖母醫院殯儀館舉行。

宋再臨逝世｜帳號名早改為「開始漫長的旅行」

宋再臨的社交平台Instagram上載最後一篇帖文已是今年1月，他早前已將評論功能關閉，並將帳號名改為「開始漫長的旅行」。

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宋再臨以模特兒身分入行，曾演多部人氣韓劇，代表作包括《懷抱太陽的月亮》飾演金秀賢侍衛；亦曾出演綜藝節目《我們結婚了》，與韓國女星金素恩成為「精靈夫婦」爆紅。宋再臨剛完成舞台劇《凡爾賽玫瑰》，今年也有參演韓劇《于氏王后》，惟已成遺作。

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根據資料，尼古丁被認為是一種強效的毒物，其半數致死量（LD50）對成年人約為0.5至1毫克/公斤，少量尼古丁也可能對人體造成嚴重傷害，液態尼古丁尤其危險，因為它可以透過皮膚被吸收或誤食而迅速進入血液中，導致嘔吐、癲癇，甚至死亡。報告更指出，液態尼古丁的濃度若達到7.2%至10%，就有可能致命。

自殺先兆｜3大高危人士

香港大學社會工作及社會行政學系副教授黃蔚澄博士（Paul）表示，社會不同階層的人皆有自身情緒的觸發點。

他指出，有3大高危因素或會容易萌生偏激想法，甚至輕生念頭：

  • 完美主義者：「律己以嚴，待人以寬」，雙重標準容易對自我要求過高，導致精神壓力過大。
  • 性格內斂、少與人溝通：適當的社交支持對於防止自殺很有效，缺乏社交支持的人當出現負面想法時，難找到朋友談心，故容易「鑽牛角尖」萌生歪念。
  • 重度情緒或精神病患者：如患有嚴重抑鬱症、精神分裂等心理或精神病患者均屬高危。

自殺先兆｜9大輕生警號

黃博士續指，每人都會有負面情緒，故自我覺察和排解很重要，身邊人的觀察亦是關鍵。他強調，細心留意生活細節，可及時阻止輕生行為；若情況未有改善，建議尋求專業協助。

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以下綜合9大警號，可洞察自殺先兆：

  • 精神萎靡
  • 思想負面，言談間常提及死亡，或經常提及「做人好累、人生苦悶、沒有樂趣、不想再生存」等負面字眼
  • 計劃交代身後事，如留下遺書或將心愛物品贈送別人
  • 性情大變或行為反常，如本身性格內斂突然變得異常開朗、情緒暴喜暴憂等
  • 封閉自己，拒絕與人聯繫
  • 曾嘗試自殺和自殘
  • 超過兩星期陷入沉鬱狀態
  • 失眠
  • 食慾不振

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