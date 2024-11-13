射雀男童｜上水男童持槍射雀在仔　街坊擔憂途人遭誤傷可能觸犯3個條例

▲ 上水男童持槍射雀在仔，街坊擔憂途人遭誤傷。

【上水 / 彩園邨 / 射雀】故意傷害小動物是不道德的，更可能涉及刑事犯罪。近日，有網民於Facebook「香港突發事故爆料」群組上傳圖片，稱上水彩園邨一操普通話男童持長槍射雀仔，樓主批評其「蓄意殺害小動物」，更憂其誤傷途人，網民：無家教。

射雀男童｜上水男童持槍射雀仔

據圖片可見，一男孩站在高處，正拿著長槍向遠處瞄準，另一名男孩站在其右側扶槍，幾名成年人坐在旁邊玩手機，無人理會小孩的行為。

樓主補充稱小男孩講普通話，並指責道「細路攞住長槍射雀，蓄意殺害小動物？射到人點算？」。

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射雀男童｜網民：無家教

此事引起網民熱議，指責該名男孩「無家教」、「射到人點算？」、「射雀已經犯法！」、「沒有道德底線」、「我試過喺樓下公園俾班細路攞氣槍射我個頭」，有網民表示應該報警處理。

不過，亦有部分網民認為男孩使用的應是玩具槍，危害不大，「呢啲玩具冇威力，可能昆蟲都打唔死」、「玩具槍黎啫」、「唔似過2焦，似水彈」。

射雀男童｜殘酷對待動物或將罰款監禁

根據《防止殘酷對待動物條例》，如殘酷地打、踢、惡待、過度驅趕任何動物、或殘酷地將其折磨、激怒或驚嚇，或因胡亂或不合理地作出或不作出某種作為而導致任何動物受到任何不必要的痛苦等，一經循簡易程序定罪，可處罰款20萬元及監禁3年。

射雀男童｜持有違規強制屬犯罪

單從圖片未能明確男孩使用的長槍是否合規。

根據《火器及彈藥條例》，槍口能量超過2焦耳的長槍型氣槍、氣槍或手槍型氣槍均屬槍械，任何人除非持有牌照，否則不得管有該等槍械或彈藥。如有違反，即屬犯罪，一經循公訴程序定罪，可處罰款10萬元及監禁14年。

同時，根據《簡易程序治罪條例》，任何人無合法解釋而疏忽地發射氣槍，而對任何人構成危險或煩擾，可處罰款500元或監禁3個月。

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