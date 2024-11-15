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澳門美高梅展出圓明園四獸首　科技互動元素描繪海上絲路

特約

發布時間： 3 小時前

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在「保利美高梅博物館」展廳的正中央陳列了極為珍貴的圓明園海晏堂四獸首銅像，三面顯示屏輔以動畫向觀眾娓娓道來獸首銅像的故事。展櫃特別採用抗彎低反射玻璃打造，觀眾可以從上下左右等不同方位近距離觀察獸首的細節，感受歷史的洗禮。四獸首銅像正正是「保利美高梅博物館」首展的重點展品。由保利文化與美高梅聯合打造的「保利美高梅博物館」籌備一年，精心打造的首展以「藍色飄帶——探索神秘海域　邂逅絲路遺珍」為名，「海上絲綢之路」為主題，循着海洋考古綫索，帶領觀眾探索海上絲綢之路的過去、當下和未來。

圓明園四獸首於「保利美高梅博物館」「藍色飄帶」首展的「交織」展區內展出。（保利藝術博物館館藏 ）

保利美高梅博物館及首展「藍色飄帶」同步在11月2日正式向公眾開放，該展由中國文物交流中心、保利集團擔任指導單位，來自中國、意大利、法國組成的專家顧問團隊聯合策展，展出文物及藝術品184組228件。當中包括與海上絲綢之路有關的出水文物、絲織品、香料與各類奇珍異寶。是次展覽選取海絲沿綫國家元素，汲取中西文化之精華，使整個展覽達到「中西合璧、古今交融、虛實結合、文化與科技融合」的藝術呈現。美高梅文化藝術高級副總裁郭蕙心表示：「我們希望打造的，不是一個傳統的博物館，所以策展時很用心，應用了很多科技。我們想利用科技說好文物故事，如果進來和傳統博物館一樣，可能年輕一代不太感興趣。我們要在澳門做好『一中心、一平台、一基地』的定位，要好好利用澳門連接國際，在傳承、培育方面說好中國故事。」

美高梅文化藝術高級副總裁郭蕙心

一級展覽標準　應用高科技互動體驗

「保利美高梅博物館」按照國家一級文物收藏及展覽標準，配備基礎設施，引入尖端技術，靈活調整空間，以滿足不同規格的展覽需求，務求使每一次展覽都成為歷史與當代藝術的全新演繹，在光影與虛實交織間，進一步激發觀眾的藝術感知與創意探索，用藝術跨越國界，構建起全球文化對話的橋樑。

以「藍色飄帶」為題在序廳的右側是一個呈現澳門特色的媽祖藝術裝置，結合了人工智能技術，觀眾可以化身成平息風浪的媽祖。序廳的巨型屏幕播放着海絲古今的動畫故事，結合頂部傳統的藻井綫條，將觀眾由當代的時空穿越到古代的展覽品。

序廳空間注重中式文化符號的呈現。

展廳的廊柱是由國家級工藝美術大師、景泰藍非遺技藝傳承人傾情製作，呈現了景泰藍掐絲琺瑯工藝。展廳高清LED螢幕和頂部天幕所播放的動畫、影片為觀眾呈獻文物背後的故事，帶來豐富的視覺享受。策展團隊更精心為多個重要展品製作影片，在高清螢幕上將文物的細節放大呈現在觀眾眼前。

為了帶來更多元化和互動的觀展感受，策展團隊採用透明OLED屏幕互動文物展櫃和定向音響系統，將文物和數位內容有機融合。觀眾既可以近距離觀賞文物，亦可以互動和自主探索。例如由天津國家海洋博物館館藏的明清銅鼓 就是其中一件在OLED展櫃展示的展品，科技更還原了銅鼓的聲響，觀眾可以模擬擊打銅鼓的過程。

明清銅鼓 就是其中一件在OLED展櫃展示的展品。（天津國家海洋博物館藏 ）

四主題空間 串聯海上絲路

「藍色飄帶」首展共分為「季風」、「文脈」、「交織」、「聯結」四個主題空間，透過不同視角，串聯海上絲綢之路及澳門的過去、現在與未來。

「季風」以宏觀視角介紹人類對海洋認知的進步，以時間為綫索，和觀眾一步步深入航海技術的發展經過和海上絲綢之路的起源。「文脈」以水下考古為綫索，藉着展出沉船、出水文物、古港遺跡，將海上絲綢之路歷史呈現給觀眾。其中更重點挑選出多款典型的瓷器文物進行詳細解釋，串聯起中國海上瓷器貿易的發展之路。

唐三彩文官俑為盛唐之作，做工精細，色彩熱烈，五官刻畫生動寫實，高逾一米，罕見珍貴。（香港保利藝術中心藏）

通過海上絲綢之路的貿易往來帶來了文化的交流，「交織」這一單元從世界維度介紹海上絲綢之路對現代全球化的影響，從商品貿易、開拓使者、文化遺產、移民浪潮等方面，展現東西方交流的文化成就及對世界的深遠影響。圓明園四獸首銅像正是「交織」主題的重要展品。「聯結」展區則通過攝影作品、藝術家創作、裝置藝術品等方式，聚焦現在，展望未來，探尋新時代下人類對海洋的保護與探索。

埃涅阿斯和安喀塞斯為一套大型掛毯的其中一件 取材於維吉爾的《埃涅阿斯紀》，描繪了特洛伊戰爭的場景。而這套掛毯可能是為了澳門的首任總督馬士加路也（Francisco Mascarenhas）而製作。

保利美高梅博物館展廳

背景屏華夏航海誌

船模型

博物館通過藻井軌道頂結構、可移動LED屏和活動展板，成就高度靈活性的可變展覽佈局。

展覽資料
日期：2024年11月2日起至2025年9月 (免費入場)
時段：星期一至星期四 11:00 – 19:00
　　　星期五 11:00 – 21:00
　　　星期六、日及公眾假期 10:00 – 20:00
導賞服務：（每日）15:00 – 廣東話        17:00 – 普通話
*其他語言或時段可另行安排，需提前至少兩天預約
地點：澳門外港新填海區孫逸仙大馬路  澳門美高梅二樓

（特約）

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