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喪親之痛︱陳敏兒雙11結婚周年悼亡夫廖啟智　感嘆夫妻死別：終點都是分離

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撰文： 陳麗薇

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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陳敏兒解釋當年結婚選雙11的意義。

【廖啟智/陳敏兒/胃癌】廖啟智（智叔）離世3年，但大家從來沒有忘記過他，遺孀陳敏兒與智叔夫妻情深，早前坦言仍未放下傷痛，日前雙11(11月11日)是陳敏兒與廖啟智的結婚紀念日，她在社交網發文及上載婚照解構當年選擇雙11成婚的意義，也感嘆夫妻最終死別。

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喪親之痛︱陳敏兒感嘆生離死別

廖啟智因胃癌於2021年離世，終年66歲，經歷了喪夫喪子之痛的陳敏兒，現在成為了善別輔導員，輔導同樣正在經歷喪親之痛的人。日前雙11(11月11日)是智叔與敏兒的結婚周年，陳敏兒在社交網上載婚照懷念亡夫，她解釋當年選雙11成婚的原因:

當年特意挑這個日子，取其1生1世，1雙1對的意義。

敏兒指這個日子也反映了她對婚姻美好的憧憬。她感嘆二人結合的婚姻，終點都是分離，也許是生離，也許是死別。但願同年同日死的想法並不現實，除非一起經歷意外災難，否則,二人總有一個先走，夫妻必定經歷分離，這是個不能迴避的經歷,卻又總被我們忽略的課題......

經歷了很多「無常」的敏兒悟出愛要及時:

誰知道是否真的是來日方長?!該說的話當下就說,該做的事當下就做,別等了。

網民見到敏兒的發文，都留言安慰，「智叔會一直守護着你們。」、「雖然肉體已經唔存在、睇唔到、摸唔到，但愛依然喺度、依然存在，智叔嘅精神，仍然活著，回憶永遠都在大家心」、「你們在天家必定會相見」

【喪親之痛】陳敏兒未放低智叔離世之痛承諾完成遺願　兩子留港陪伴成精神支柱

 

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喪親之痛︱兩子成為精神之柱

敏兒早前坦言對於智叔的離世，仍然未放下，她說：「守孝都要3年，哀傷期裡面，情緒當然會話來就來，見到某些物件都會悲從中來，想起智叔。」

當她想起智叔的時候，就會想哭就哭，悲從中來，就讓自己悲從中來，好正常一定會有。作為善別輔導員的她表示，千萬不要抑壓情緒，要如實去面對。

而敏兒的兩個仔仔文哲及文信都決定留在香港陪她，「能夠相聚就一齊相聚，能夠陪伴就陪伴。」

智叔與敏兒於無綫電視藝員訓練班結緣，並於1987年結婚，直至2021年智叔不幸病逝。期間2006年時亦曾經歷幼子廖文諾因血癌病逝。歷盡摯愛離開的陳敏兒近年致力推廣生死教育。雖然智叔病逝已經三年，但智叔仍有不少遺作尚未上映，最備受期待的為《尋秦記》，當年曾經與古天樂合演劇集版本，多年後拍攝電影續作時亦有份參與。

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