九霄驚魂｜男子搭飛機突抽搐空中斷氣　空姐乘客輪流做CPR急救不治

【飛機／廉航／CPR／搶救】突發意外！歐洲廉航瑞安航空（Ryanair）一架航班日前發生不幸意外，一名乘客飛行期間忽然抽搐後斷氣，2名空服人員及3名乘客輪流做CPR搶救，飛機緊急轉降倫敦將其送院，可惜乘客經搶救後，最終仍宣告不治。

最新影片：

據《每日郵報》報道，上周日（10日）涉事航班 #RK8293 於中午約3時56分由阿爾巴尼亞地拉飛往曼徹斯特，未料飛行途中，機內一名男子突然抽搐並停止呼吸。

▲ 涉事航班 #RK8293 於中午約3時56分由阿爾巴尼亞地拉飛往曼徹斯特。（網上圖片）

機內乘客憶述當時情境，指當時機內空服人員及多名接受過急救培訓的人上前提供幫助，並為男子安裝除顫器進行心肺復甦術。有2名空服人員及3名乘客輪流為男子進行了25分鐘心肺復甦術，飛機亦緊急轉降最近的倫敦斯坦斯特德機場（Stansted Airport），飛機到達後，醫務人員、機場消防部門及救護人員接手再進行半小時搶救，全機乘客才離開飛機，可惜男子最終仍宣告身亡。

飛機意外｜機場官員：所有人盡了最大努力

機場官員事後公布指，當日晚上8時許一架航班被迫改飛往斯坦斯特德，機場接獲報告發生緊急醫療，派出一輛救護車、危險區域反應小組車輛、護理車以及埃塞克斯和赫茨空中救護車到機場，可惜所有人盡了最大努力，但仍無法挽回這名乘客的生命。

飛機意外｜10大猝死徵兆

台灣急診專科醫生魏智偉曾在當地健康節目《健康好生活》拆解10大猝死徵兆，提醒大眾留意身體訊號；若以下症狀搭配出現，就可能有猝死危機：

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

飛機意外｜心跳停頓患者10分鐘內沒有施救 死亡率達100%

本港心臟科專科醫生王泰鴻醫生曾指出，醫學上沒有所謂的黃金時間，一旦出現心跳停頓 （Cardiac arrest），即昏迷不醒、沒有心跳、沒有血壓，就要立即進行CPR及使用AED，而且越快越好。他又提到，如果病人心跳停頓（Cardiac arrest）後，每延遲1分鐘做CPR，或於未有在適當時候用AED，死亡率就會增加7-10%。即代表心跳停頓（Cardiac arrest）的患者，10分鐘內沒有接受施救，死亡率會接近100%。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

資料來源：每日郵報

相關內容

肺栓塞｜40歲男子搭飛機2小時起身取行李竟肺栓塞亡 醫生：罹患「經濟艙綜合症」

飛機意外｜波音客機壓力出問題 飛機乘客耳鼻出血 現場驚嚇畫面曝光

飛機意外｜飛台北客機遇亂流 飛機餐四濺有乘客被拋起 乘客憶驚嚇過程：猶如災難片