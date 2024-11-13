越野車撞人︱珠海體育中心越野車無差別撞人釀35死43傷　兇手自殘入院 事發影片曝光

▲ 珠海體育中心越野車無差別撞人釀35死43傷 兇手自殘入院 事發影片曝光

【珠海體育中心／越野車／撞人／恐怖罪案／網絡熱話】報復社會慘劇！11月11日，廣東珠海香州區體育中心發生越野車「無差別撞人」事件，造成35人死亡、43人受傷，兇手則自殘被送院搶救。據民衆拍攝畫面，現場「屍橫遍野」及清潔工通宵清洗血地的慘況陸續曝光。

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綜合内地媒體報道，珠海市公安局在11月12日通報，一名62歲的樊姓男子在11日晚間近8時，駕駛一輛小型越野車衝入體育中心內部道路，無差別衝撞碾壓正在跑道上散步鍛煉的市民。

根據網上流傳片段，肇事越野車突然衝向體育中心附近人群，民衆恐慌逃跑。另有片段拍攝到事後體育場跑道上躺滿傷亡者，遍地鮮血，還散落大量球鞋；許多人穿著運動服倒地不起，四肢扭曲失去反應，疑似已失去生命跡象。有些逃過一劫的人試圖施救，多輛救護車及消防員抵達現場，對傷者進行心肺復甦等急救。

有目擊者表示，肇事越野車甚至沿著體育場環形跑道轉了幾圈，「東南西北各片區域都有人受傷」。事發時，體育館附近至少有六支「健步團」隊伍，在體育館外圍的一條指定步行道聚集，一起進行健身。其中有「健步團」一名倖存者稱，他所在的小組剛繞體育館走完第三圈，一輛汽車就突然高速衝來，不少人被撞倒，當中有不少長者在內，現場呼叫救命、痛哭尖叫聲不斷。

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越野車撞人︱兇手自殘傷重昏迷 初步調查犯罪原因曝光

在事發近24小時後，當地警方公佈傷亡數據，稱這起「重大惡性案件」造成35人死亡、43人受傷；傷者中包括許多老年人、青少年和兒童。警方指出，樊男在犯案後逃離現場，被即時趕到的警員當場控制。警方發現他在車上拿刀自殘，隨即將他制止並送院。目前，樊男傷重昏迷，無法接受訊問。

根據初步調查，樊男疑因不滿與妻子離婚後，對「財產分割結果不滿」而犯案。不過有網民發現，在警方最新的通報版本中，顯示樊男與前妻的離婚後財產分配糾紛、多次到法院訴訟及不服判決結果，要求再審的內容被刪除。

據新華社報導，國家主席習近平在12日對此案作出「重要指示」，稱該起駕車衝撞行人案件造成重大人員傷亡，性質極其惡劣，「要全力救治傷員、依法嚴懲兇手」。各地區及相關部門要深刻汲取教訓、舉一反三，加強風險源頭防控，及時化解矛盾糾紛，嚴防發生極端案件，全力保障人民生命安全和社會穩定。

越野車撞人︱清潔工洗地「血流成河」 民衆捐血、獻白花悼念

越野車無差別撞人事件震驚全國，網絡上不斷流出事發後片段，其中有疑似珠海區居民發佈了一段清潔工人用強水喉清洗地面的影片。網民在帖文寫道「今日上午已經洗了兩遍」，影片畫面則顯示沖洗血地的清水在轉瞬間也變成紅色，狀甚恐佈。

其他網民留言表示，越野車在跑道上可謂暢通無阻，「人都沒地方躲」，慘烈程度可想而知。有附近居民透露，珠海體育中心每晚都有人在中央跑道散步鍛煉，平日内跑道都會圍蔽，正常情況下不會有車輛進入。

另據悉，被撞的傷者分佈被送當地四家醫院，其中有中山五院急症科人員透露，醫院已接收20多名傷者。同時，網上又流傳出疑似珠海人民醫院診斷書，顯示作案者個資：樊男原籍遼寧錦州人，現居珠海香洲區，無業；入院時胸部多處出血。

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珠海市體育中心在事發同日晚上宣布，即刻起暫停開放，直至另行通知。同時在案發當晚深夜，不少珠海市民通宵排隊捐血；也有經過的居民自發到珠海體育中心門口放下鮮花悼念死者。

體育中心西門目前保持封閉，門外有公安車輛停泊及不時有特警車巡邏，保安在場戒備；偶然有居民散步路過，出入大門未有保安阻攔。有居民受訪時稱呼，並不會影響日後再去體育中心，「(事故)是因為人的原因，並不是體育中心本身的原因」；但是對於逝去的生命仍感到沉痛惋惜：

覺得他們比較可憐。這麼多無辜的人生命沒有了…… 我們對於肇事者本人非常痛恨，但更大的問題是背後究竟甚麼原因，使他能產生這種念頭？

越野車撞人︱父母晚間散步遇肇事車輛 母親被撞命危

越野車撞人事件成為微博熱搜，其中有一名微博網民表示，自己母親的一位朋友在事件中喪生：

我母親的一位老熟人，老人家退休後在珠海幫兒女帶孫子，晚上散個步的工夫，人沒了。

另外，有一名住在外地的網民表示，案發時父母都在現場，父親在內圈跑道跑步，現場「健步團」的音響很大聲，「後面的人在尖叫，前面的人聽不到，所以都沒逃掉」。

當作案越野車繞著跑道外圈撞了一兩圈，無差別地撞人後，網民表示父親在那時跑過去現場，發現母親已經倒地，還有一隻鞋子找不到。網民引述父親稱，當時母親呼吸微弱，父親給她做人工呼吸，她還有些微弱回應，就以為母親只是被撞到了頭、有些骨折。

結果，母親從一開始的尚有意識，到醫院後血壓下降；醫生將她頭髮剃光，推進加護病房，並下達病危通知書。醫生表示，傷患顱內及內臟損傷，腹部積血，全身多處骨折；即使做手術也不會醒來，但若不手術，將會當晚去世，「醫生的意思其實就是沒得救了」。

網民最後表示，父親一次次走去廁所擤鼻涕、掩飾眼淚：

我盡量不去看他，我也知道他在用盡全力憋著；我知道他的心已經塌了。

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