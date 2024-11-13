颱風桃芝丨香港迪士尼宣布：當三號信號生效　如常開放及有限度運作

▲ 香港迪士尼樂園度假區宣布，當三號強風信號生效期間，樂園將如常開放並作有限度運作。（經濟日報圖片）

【桃芝 / 打風 / 迪士尼樂園 】天文台表示，桃芝的外圍雨帶正影響廣東沿岸，現時本港高地正間中吹強風。

隨桃芝靠近，在其與東北季候風的共同影響下，預料本港風力會在今日下午逐漸增強，離岸及高地間中達烈風程度，天文台會在下午2時40分改發三號強風信號。

颱風桃芝丨天文台將下午改發三號熱帶氣旋警告 幼稚園及部份特殊學校今日停課

▲ 香港迪士尼樂園。（經濟日報圖片）

颱風桃芝丨迪士尼樂園如常開放

香港迪士尼樂園度假區宣布，當三號強風信號生效期間，樂園將如常開放並作有限度運作。

樂園戶外遊樂設施會在三號強風信號生效期間暫停運作，並將於改發一號戒備信號後陸續恢復。樂園說，迪欣湖活動中心照常開放，但腳踏船及腳踏遊覽車租賃服務或會因惡劣天氣情況而暫停。

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