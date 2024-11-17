音樂改變命運｜感激父母發掘專長成小提琴家　英華仔延續家教培育女拔高材生

悠揚琴音，奏出父女兩代的夢想樂章。小提琴家黃浩基（Calvin）自幼對音樂產生濃厚興趣，在追夢過程中，他幸得家人無條件支持，又遇上伯樂引路。如今他致力培育未來音樂家，亦教出高材生女兒。他說「音樂改變了我的生命，我也希望用音樂影響生命」。

音樂家庭｜感激父母付出成就音樂夢

黃浩基來自於一個普通家庭，父親經營造紙廠，母親是全職家庭主婦。小時候，Calvin看到哥哥彈小提琴，因而產生興趣，雖然家中經濟條件並不富裕，但母親深明知識和技能可改變未來，因此將僅有的金錢和資源都投放在兩個兒子上，讓他們在音樂上一展所長，而Calvin亦相當懂事，沒有辜負家人所望。他小學就讀中華基督教會基法小學(油塘)，加入了學校樂隊，他笑言自己經常沉迷於小提琴，不想溫習，慶幸成績尚算不錯。

▲ 黃浩基從小熱愛音樂和小提琴。（越玲瓏攝）

Calvin升中成功入讀名校英華書院，但因家庭出現經濟困難，他在中二時被逼中斷上小提琴班。為賺取學小提琴的費用，Calvin開始做兼職教琴，當時的導師被他對音樂的熱誠打動，介紹了不少學生給Calvin，令他可以在逐夢之路上繼續前進。

中五開始，Calvin下定決心選擇以音樂作為終身事業。中學畢業後，他報讀浸會大學音樂系，「記得面試當日滂沱大雨，整條窩打老道都水浸，家人送我過去，他們說『你去吧，你一定要爭取機會』」，最終Calvin成功獲取錄，而這一切畫面，仍然歷歷在目。

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音樂家庭｜致力培育未來音樂家

大學畢業後，Calvin一心想在音樂教學上發展，他創立了小提琴工作室，教授更多小朋友學習樂器。他憶述，創業初期沒有經驗，慶幸得到恩師幫忙，對方租借自己的工作室教班，才不至於蝕本。

多年來，Calvin教出不少音樂精英，在芸芸學生中，最愛的當然是三位女兒，她們自幼受Calvin薰陶，繼而愛上小提琴。其中13歲的大女Evangeline及10歲的二女Eleanor目前分別就讀拔萃女書院和拔萃女小學，年紀輕輕已登上過多個大舞台，亦在不同比賽中嶄露頭角。

▲ （左起）二女Eleanor、大女Evangeline。（越玲瓏攝）

音樂家庭｜因女兒1句話由嚴父變慈父

身兼爸爸和導師雙重身份，Calvin自認對女兒嚴格，「我教學生時比較幽默，會講笑話，但教自己小朋友時會直接指出錯誤，有時可能太直接」。有次大女Evangeline參加小提琴比賽，未能發揮出應有表現，在回家的路途上，Calvin不小心對女兒說了重話，當時Evangeline難過落淚，並說「無論我怎樣做，你都不滿意」。

女兒的一番話對Calvin如同當頭棒喝，令他不禁反省自己的要求是否過高。自此，Calvin改變與女兒相處的模式，學會聆聽她們的想法，

做老師的過程要不斷學習，做爸爸也一樣，我希望引導女兒思考，尋找自己的興趣，協助她們解決困難。

雖然女兒的性格較文靜，但亦會透過行動表達對爸爸的愛。Calvin憶述，有次父親節，他收到大女兒親手製作的卡片，「內容是希望我不要太早死，其實她們很單純，說話不會像大人一樣，但這些都是她們內心的想法」，在旁的Evangeline聽罷笑言，因為看到爸爸有很多白頭髮，才這樣寫道。

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音樂家庭｜以音樂影響生命

訪問當天，Calvin與兩位女兒即場演奏一曲「Spinning Wheel」，琴音迴盪，每個音符都承載著父女兩代的音樂夢。受到爸爸影響，Evangeline及Eleanor表示立志成為小提琴家，站上更大的舞台，「希望爸爸日後會在台下見證我的表演」。

Calvin從未忘記童年時父母對自己的無私奉獻，如今他希望延續這份精神，成為女兒在追夢路上的強大後盾，「我的母親付出很多去幫助我，我想用同一個態度，盡力幫助自己的小朋友，讓她們做自己想做的事」。

談及對女兒的盼望，Calvin希望她們成為一個有貢獻的人，

不只是拉小提琴，而是在做人的道路上，能夠用音樂影響其他人、幫助他人。

▲ 父女三人演奏。（越玲瓏攝）

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