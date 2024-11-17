  • 24°C
香港時間：20241117日 (日) 13:32

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 超市大搜查 破·地獄 名校專區 黃子華 糖尿病 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

音樂改變命運｜感激父母發掘專長成小提琴家　英華仔延續家教培育女拔高材生

育兒資訊

撰文： 沈佩珊

發布時間： 4 小時前

分享：

分享：

熱門 超市大搜查 破·地獄 名校專區 黃子華 糖尿病 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎
湊得輕鬆啲
音樂世家｜感激父母無私付出成就音樂夢　小提琴家延續精神教出女拔高材生

悠揚琴音，奏出父女兩代的夢想樂章。小提琴家黃浩基（Calvin）自幼對音樂產生濃厚興趣，在追夢過程中，他幸得家人無條件支持，又遇上伯樂引路。如今他致力培育未來音樂家，亦教出高材生女兒。他說「音樂改變了我的生命，我也希望用音樂影響生命」。

音樂家庭｜感激父母付出成就音樂夢

黃浩基來自於一個普通家庭，父親經營造紙廠，母親是全職家庭主婦。小時候，Calvin看到哥哥彈小提琴，因而產生興趣，雖然家中經濟條件並不富裕，但母親深明知識和技能可改變未來，因此將僅有的金錢和資源都投放在兩個兒子上，讓他們在音樂上一展所長，而Calvin亦相當懂事，沒有辜負家人所望。他小學就讀中華基督教會基法小學(油塘)，加入了學校樂隊，他笑言自己經常沉迷於小提琴，不想溫習，慶幸成績尚算不錯。

黃浩基從小熱愛音樂和小提琴。（越玲瓏攝）

Calvin升中成功入讀名校英華書院，但因家庭出現經濟困難，他在中二時被逼中斷上小提琴班。為賺取學小提琴的費用，Calvin開始做兼職教琴，當時的導師被他對音樂的熱誠打動，介紹了不少學生給Calvin，令他可以在逐夢之路上繼續前進。

中五開始，Calvin下定決心選擇以音樂作為終身事業。中學畢業後，他報讀浸會大學音樂系，「記得面試當日滂沱大雨，整條窩打老道都水浸，家人送我過去，他們說『你去吧，你一定要爭取機會』」，最終Calvin成功獲取錄，而這一切畫面，仍然歷歷在目。

點擊圖片放大
+7
+6

音樂家庭｜致力培育未來音樂家

大學畢業後，Calvin一心想在音樂教學上發展，他創立了小提琴工作室，教授更多小朋友學習樂器。他憶述，創業初期沒有經驗，慶幸得到恩師幫忙，對方租借自己的工作室教班，才不至於蝕本。

多年來，Calvin教出不少音樂精英，在芸芸學生中，最愛的當然是三位女兒，她們自幼受Calvin薰陶，繼而愛上小提琴。其中13歲的大女Evangeline及10歲的二女Eleanor目前分別就讀拔萃女書院和拔萃女小學，年紀輕輕已登上過多個大舞台，亦在不同比賽中嶄露頭角。

（左起）二女Eleanor、大女Evangeline。（越玲瓏攝）

音樂家庭｜因女兒1句話由嚴父變慈父

身兼爸爸和導師雙重身份，Calvin自認對女兒嚴格，「我教學生時比較幽默，會講笑話，但教自己小朋友時會直接指出錯誤，有時可能太直接」。有次大女Evangeline參加小提琴比賽，未能發揮出應有表現，在回家的路途上，Calvin不小心對女兒說了重話，當時Evangeline難過落淚，並說「無論我怎樣做，你都不滿意」。

女兒的一番話對Calvin如同當頭棒喝，令他不禁反省自己的要求是否過高。自此，Calvin改變與女兒相處的模式，學會聆聽她們的想法，

做老師的過程要不斷學習，做爸爸也一樣，我希望引導女兒思考，尋找自己的興趣，協助她們解決困難。

雖然女兒的性格較文靜，但亦會透過行動表達對爸爸的愛。Calvin憶述，有次父親節，他收到大女兒親手製作的卡片，「內容是希望我不要太早死，其實她們很單純，說話不會像大人一樣，但這些都是她們內心的想法」，在旁的Evangeline聽罷笑言，因為看到爸爸有很多白頭髮，才這樣寫道。

點擊圖片放大
+6
+5

音樂家庭｜以音樂影響生命

訪問當天，Calvin與兩位女兒即場演奏一曲「Spinning Wheel」，琴音迴盪，每個音符都承載著父女兩代的音樂夢。受到爸爸影響，Evangeline及Eleanor表示立志成為小提琴家，站上更大的舞台，「希望爸爸日後會在台下見證我的表演」。

Calvin從未忘記童年時父母對自己的無私奉獻，如今他希望延續這份精神，成為女兒在追夢路上的強大後盾，「我的母親付出很多去幫助我，我想用同一個態度，盡力幫助自己的小朋友，讓她們做自己想做的事」。

談及對女兒的盼望，Calvin希望她們成為一個有貢獻的人，

不只是拉小提琴，而是在做人的道路上，能夠用音樂影響其他人、幫助他人。

父女三人演奏。（越玲瓏攝）

更多親子專訪：

學好英文｜兒患自閉女兒默書0分考級尾　前名校副校創英文軟件育成子女大學畢業

鋼琴尖子｜童星何珀廉為比賽爭冠奮鬥7年　成就鋼琴演戲雙才子：唔放棄就會贏

才藝媽媽｜安排基因測試發掘女兒擁音樂天賦　朱凱婷陪學鋼琴豎琴：讚賞孩子進步

錢國偉遺孀｜陳宛蔚帶6歲女兒做義工學習惜福　走出喪夫陰霾不再懼怕談死亡：計劃趕唔上變化

開明父母｜蘇志威劉小慧從不催谷撐女做甜藝師　蘇君蕎日本學成歸來盼將來創業

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

才藝媽媽｜安排基因測試發掘女兒擁音樂天賦　朱凱婷陪學鋼琴豎琴：讚賞孩子進步
10:00 2024/10/20
才藝媽媽｜安排基因測試發掘女兒擁音樂天賦　朱凱婷陪學鋼琴豎琴：讚賞孩子進步
泰拳爸媽｜拳王與太太結緣全因下陰受傷　3歲仔自學出拳踢腳盡得父母真傳
10:00 2024/11/03
泰拳爸媽｜拳王與太太結緣全因下陰受傷　3歲仔自學出拳踢腳盡得父母真傳
錢國偉遺孀｜陳宛蔚帶6歲女兒做義工學習惜福　走出喪夫陰霾不再懼怕談死亡：計劃趕唔上變化
18:00 2024/11/09
錢國偉遺孀｜陳宛蔚帶6歲女兒做義工學習惜福　走出喪夫陰霾不再懼怕談死亡：計劃趕唔上變化
歌唱老師｜曾比特中一受合唱團啟蒙踏上音樂路　成名後堅持教唱歌回饋新一代
09:00 2024/07/15
歌唱老師｜曾比特中一受合唱團啟蒙踏上音樂路　成名後堅持教唱歌回饋新一代
鮮魚行前校長｜拯救名校垃圾學生成會計師　梁紀昌金句鼓勵：我最自豪助基層學生成材
20:33 2024/07/25
鮮魚行前校長｜拯救名校垃圾學生成會計師　梁紀昌金句鼓勵：我最自豪助基層學生成材
學好英文｜兒患自閉女兒默書0分考級尾　前名校副校創英文軟件育成子女大學畢業
17:30 2024/09/07
學好英文｜兒患自閉女兒默書0分考級尾　前名校副校創英文軟件育成子女大學畢業

你可能感興趣

才藝媽媽｜安排基因測試發掘女兒擁音樂天賦　朱凱婷陪學鋼琴豎琴：讚賞孩子進步
10:00 2024/10/20
才藝媽媽｜安排基因測試發掘女兒擁音樂天賦　朱凱婷陪學鋼琴豎琴：讚賞孩子進步
泰拳爸媽｜拳王與太太結緣全因下陰受傷　3歲仔自學出拳踢腳盡得父母真傳
10:00 2024/11/03
泰拳爸媽｜拳王與太太結緣全因下陰受傷　3歲仔自學出拳踢腳盡得父母真傳
錢國偉遺孀｜陳宛蔚帶6歲女兒做義工學習惜福　走出喪夫陰霾不再懼怕談死亡：計劃趕唔上變化
18:00 2024/11/09
錢國偉遺孀｜陳宛蔚帶6歲女兒做義工學習惜福　走出喪夫陰霾不再懼怕談死亡：計劃趕唔上變化
人物專訪 家庭教育 爸媽心聲 英華書院 拔萃女小學 拔萃女書院

最高瀏覽

飲食情報｜GREAT FOOD HALL全新面貌登場 陳凱琳夥主廚展廚藝
飲食情報｜GREAT FOOD HALL全新面貌登場 陳凱琳夥主廚展廚藝
港產片｜《破·地獄》突破4000萬票房　團隊今明兩天請入場觀眾食雪糕【附換領詳情】
港產片｜《破·地獄》突破4000萬票房　團隊今明兩天請入場觀眾食雪糕【附換領詳情】
有錢人｜有錢人不愛穿名牌愛穿UNIQLO？　哈佛期刊揭真有錢人打扮特徵
有錢人｜有錢人不愛穿名牌愛穿UNIQLO？　哈佛期刊揭真有錢人打扮特徵