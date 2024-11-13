西莎全新鮮肉主食碗系列 給愛犬五星級的天然健康盛宴

近年，狗狗鮮食潮流大受關注，雖然鮮食易消化又營養豐富，但不少主人都怕自己烹調鮮食費時又麻煩，亦擔心衛生和安全問題。因此，坊間有很多即食鮮食應運而生，主人們在揀選時，除了關注當中的成分外，還有食品的安全性及品質。專注研發狗狗濕糧的西莎，打破傳統濕糧框架，推出全新的鮮肉主食碗系列，為狗狗帶來最高級別食材的鮮食，讓狗狗可以來一頓餐桌上的五星級盛宴，吃得滋味又健康，主人們更放心！

符合AAFCO標準 能端上桌的最高級別鮮食碗



說到西莎，除了令人立即想起他們多年來的星級代言狗狗西部高地白嗲利外，多年來為狗狗提供高品質的狗糧，亦深受主人們喜愛。品牌不斷創新，因應市場需要研製新產品，這次的鮮肉主食碗系列可說是革新性天然又健康的即食鮮食。鮮肉主食碗系列最大亮點是，成分以真正的肉類和新鮮蔬菜為主料，不僅符合AAFCO美國飼料品管協會（Association of American Feed Control Official）的標準，更不含人工香料、色素和防腐劑。鮮肉主食碗經高溫殺菌處理再加以真空保存，所以即使不含防腐劑，亦可保持碗內的食材新鮮衛生，絕對是出得廳堂，能端上桌的高級鮮食，同時對於關心狗狗健康的主人來說，是值得信賴的選擇。

透明包裝設計 給你看得見的真材實料



此外，新產品的包裝設計也十分有心思，包裝側面是透明設計，主人可以清晰地看到內裡的一粒粒的鮮肉及蔬菜，除了視覺上具吸引力之外，亦能提升主人的信心度。對於忙碌的主人來說，新鮮肉主食碗系列不需加熱或解凍，只需要輕輕撕開包裝，就可以隨時隨地為你的狗狗提供美味而健康的鮮食餐點，十分方便！無論是在家中，還是假日帶狗狗到戶外野餐，都可以輕鬆為狗狗準備餐點，一邊品嘗到天然健康的美食，一邊與主人享受美好的歡樂時光。



2款獨特的口味 給狗狗最佳選擇



西莎新鮮肉主食碗系列包括2款獨特的口味：

雞肉及蔬菜

主要含有雞肉、水、紅蘿蔔、大麥、四季豆、大豆油、羥丙基磷酸二澱粉、纖維素、甜菜纖維、礦物質、維生素、大豆卵磷脂、玉米糖膠、β-胡蘿蔔素等。

牛肉及蔬菜

主要含有牛肉、水、雞肉、紅蘿蔔、紫薯、纖維素、羥丙基磷酸二澱粉、礦物質、大豆油、甜菜纖維、維生素、大豆卵磷脂、玉米糖膠、β-胡蘿蔔素等。

▲ 帶狗狗外出野餐都可以帶備西莎鮮肉主食碗，隨時隨地給愛犬品嘗五星級美食。

▲ 近年很多主人都愛帶狗狗去露營，西莎鮮肉主食碗正好可以充當豐富美味的即食餐點。

鮮食碗不僅能滿足狗狗的味蕾，還能幫助狗狗消化，以及吸收均衡營養，給狗狗最好的選擇。2款口味的鮮食濕糧可以單獨餵食，也可以混合乾糧餵飼。

西莎新鮮肉主食碗系列即日起於各大寵物店、HKTV MALL及官網有售。

購買傳送門︰

西莎®鮮肉主食碗 牛肉及蔬菜(胡蘿蔔+紫薯) 85g

ttps://bit.ly/4fGjqEn

西莎®鮮肉主食碗 雞肉及蔬菜(胡蘿蔔+大麥+四季豆) 85g

https://bit.ly/3Z3pocT

（特約）