  • 26°C
香港時間：20241116日 (六) 09:38

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 超市大搜查 名校專區 黃子華 糖尿病 焚城 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

巴士大媽｜大媽攜買餸車搭巴士被拒上車　網民反應兩極：呢個都唔畀上？

社會

發布時間： 28 分鐘前

分享：

分享：

熱門 超市大搜查 名校專區 黃子華 糖尿病 焚城 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

大媽攜買送車搭巴士被拒上車，網民反應兩極：呢個都唔畀上？

巴士對乘客隨身攜帶的物品有尺寸規定，車長有權利制止攜帶過大行李物件的乘客登車。

近日，有人在Facebook「香港突發事故爆料」群組上傳影片，指一大媽攜帶買餸車乘坐E33機場巴士，落座後車長要求其下車，網民對此事反應兩極，部分人認為買餸車很常用並不算大件行李，亦有人支持車長的做法。

九巴大媽｜行李太大無得上車鬧站長　大媽發狂大罵：我係消費者

巴士大媽｜大媽攜買餸車搭巴士遭拒

樓主上傳影片，指11月8日下午4時20分左右，從屯門市中心站開出的E33機場巴士上，「有阿姐帶大型物件被車長拒絕，堅持唔要落車，最後車長Call站頭嚟趕呢位阿姐落車」。

據影片可見，大媽此時已被車長要求下車，大媽詢問已經支付的車資如何處理，車長回答「你想攞錢可以，你等一等我啲公司會退返畀你」，在車內調解的職員指著大媽的買送車道「小姐，唔可以咁嘅嘛」，大媽指著自己的買送車表示「大幫人咁樣啦」，站長回嗆到「我都未見過」。

該職員表明自己是站長，並再次要求大媽「你落車啦」，於是大媽準備推買餸車從前門落車，稱「咁我落車攞錢啦」，站長表示「我冇錢畀你喎」，大媽更加激動欲再次同站長理論，隨即站長表示讓大媽先下車「你落嚟慢慢同你講」。

此時，樓主由於趕時間，希望大媽能夠下車結局「你落咗-去先啦，我啲趕時間嘅，你唔啱你點上車」。影片最後，大媽遂站長下車，於站台溝通解決此事。

點擊圖片放大
+5
+4

巴士大媽｜買餸車裝滿各式鮮花

据影片可見，一個薄荷綠的方形買餸車被放置在輪椅位區域靠近落車們處，該車為一個正方體，目測高度未過成年人膝蓋，車中放滿各式鮮花，百合、繡球、康乃馨等，大媽手中還捧這3束鮮花。

大媽在車廂上準備將買餸車推下巴士時，蹲下開啟車輪的某個裝置，料是鬆開推車自帶的剎車裝置。

巴士大媽｜網民反應兩極：呢個都唔畀上？

網民對此事反應兩極，不少人認為買餸車不算大件行李「呢個都算大型？」、「今次係買餸車，好多工人姐姐，老人家買餸都用」、「我見過成張電腦凳拎上車，司機都冇問題，呢個都唔算大型」、「比佢大型嘅多多的事，希望唔係選擇性執法」、「買餸車都唔畀上？佢都唔算好大件」「周街都係呢種買餸車，咁好多人唔使坐巴士」、「車收起，花擺側邊咪得囉，咁小事，使唔使趕人落車？」。

不過，有人表示支持站長和司機，「車長做得好」、「只要司機認為件私人行理大件同影響行車安全就有權要求乘客落車」、「巴士幫你運貨做生意」、「唔係大唔大型問題，係會唔會影響其他乘客既安全問題，同埋個阿姐擺明送貨啦！唔call車去坐巴士，只為自己，支持司機做法」。

巴士大媽｜「E」線乘客攜帶物品體積規定

根據《公共巴士服務規例》，嚴禁攜帶總體積超過十份一立方米、總重量超逾五公斤或含危險性或厭惡性之物件上車「E」線乘客可攜帶一件體積不超過71x56x26厘米 (28x22x10吋) 之行李登車，車長及站長為公眾安全著想，有權向乘客發出指示。

九巴大叔｜大叔攜傢俬上車被阻　發爛渣駡車長：濫用職權

九巴阿伯｜阿伯攜超長熨衫板搭巴士遭拒上車　怒斥車長：唔好搞事

巴士行李架｜乘客搭機場巴士行李箱打平放　網民直斥：沒有功德心

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
新手爸媽｜馮凱淇孕後期BB生長速度變慢 「細碼B」頭圍偏小需緊急入院開刀

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

相關文章

巴士行李架｜乘客搭機場巴士行李箱打平放　網民直斥：沒有功德心
09:10 2024/11/13
巴士行李架｜乘客搭機場巴士行李箱打平放　網民直斥：沒有功德心
九巴阿伯｜阿伯攜超長熨衫板搭巴士遭拒上車　怒斥車長：唔好搞事
10:54 2024/10/17
九巴阿伯｜阿伯攜超長熨衫板搭巴士遭拒上車　怒斥車長：唔好搞事
九巴大叔｜大叔攜傢俬上車被阻　發爛渣駡車長：濫用職權
18:20 2024/10/16
九巴大叔｜大叔攜傢俬上車被阻　發爛渣駡車長：濫用職權
九巴大媽｜行李太大無得上車鬧站長　大媽發狂大罵：我係消費者
11:43 2024/11/06
九巴大媽｜行李太大無得上車鬧站長　大媽發狂大罵：我係消費者

你可能感興趣

巴士行李架｜乘客搭機場巴士行李箱打平放　網民直斥：沒有功德心
09:10 2024/11/13
巴士行李架｜乘客搭機場巴士行李箱打平放　網民直斥：沒有功德心
九巴阿伯｜阿伯攜超長熨衫板搭巴士遭拒上車　怒斥車長：唔好搞事
10:54 2024/10/17
九巴阿伯｜阿伯攜超長熨衫板搭巴士遭拒上車　怒斥車長：唔好搞事
九巴大叔｜大叔攜傢俬上車被阻　發爛渣駡車長：濫用職權
18:20 2024/10/16
九巴大叔｜大叔攜傢俬上車被阻　發爛渣駡車長：濫用職權
巴士 大媽 網絡熱話

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

宋再臨逝世｜韓星宋再臨突離世終年39歲　2頁遺書令家屬崩潰　生前疑遭私生飯長期滋擾
宋再臨逝世｜韓星宋再臨突離世終年39歲　2頁遺書令家屬崩潰　生前疑遭私生飯長期滋擾
校園欺凌｜屯門中一男生遭7同學勒索逾3萬不敢上學暴瘦29磅　向9間學校申請轉校屢屢碰壁
校園欺凌｜屯門中一男生遭7同學勒索逾3萬不敢上學暴瘦29磅　向9間學校申請轉校屢屢碰壁
抗癌變致癌｜飲紅茶切勿配1類食物　醫生警告：恐致肝癌病變
抗癌變致癌｜飲紅茶切勿配1類食物　醫生警告：恐致肝癌病變
Healthy Life｜飲水淡而無味？ 中醫師教沖轉季潤肺熱飲
Healthy Life｜飲水淡而無味？ 中醫師教沖轉季潤肺熱飲
破‧地獄｜一代笑匠半工讀中大學士課程　許冠文對亡弟許冠英太嚴苛感遺憾
破‧地獄｜一代笑匠半工讀中大學士課程　許冠文對亡弟許冠英太嚴苛感遺憾