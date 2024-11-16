巴士大媽｜大媽攜買餸車搭巴士被拒上車　網民反應兩極：呢個都唔畀上？

▲ 大媽攜買送車搭巴士被拒上車，網民反應兩極：呢個都唔畀上？

巴士對乘客隨身攜帶的物品有尺寸規定，車長有權利制止攜帶過大行李物件的乘客登車。

近日，有人在Facebook「香港突發事故爆料」群組上傳影片，指一大媽攜帶買餸車乘坐E33機場巴士，落座後車長要求其下車，網民對此事反應兩極，部分人認為買餸車很常用並不算大件行李，亦有人支持車長的做法。

九巴大媽｜行李太大無得上車鬧站長 大媽發狂大罵：我係消費者

巴士大媽｜大媽攜買餸車搭巴士遭拒

樓主上傳影片，指11月8日下午4時20分左右，從屯門市中心站開出的E33機場巴士上，「有阿姐帶大型物件被車長拒絕，堅持唔要落車，最後車長Call站頭嚟趕呢位阿姐落車」。

據影片可見，大媽此時已被車長要求下車，大媽詢問已經支付的車資如何處理，車長回答「你想攞錢可以，你等一等我啲公司會退返畀你」，在車內調解的職員指著大媽的買送車道「小姐，唔可以咁嘅嘛」，大媽指著自己的買送車表示「大幫人咁樣啦」，站長回嗆到「我都未見過」。

該職員表明自己是站長，並再次要求大媽「你落車啦」，於是大媽準備推買餸車從前門落車，稱「咁我落車攞錢啦」，站長表示「我冇錢畀你喎」，大媽更加激動欲再次同站長理論，隨即站長表示讓大媽先下車「你落嚟慢慢同你講」。

此時，樓主由於趕時間，希望大媽能夠下車結局「你落咗-去先啦，我啲趕時間嘅，你唔啱你點上車」。影片最後，大媽遂站長下車，於站台溝通解決此事。

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巴士大媽｜買餸車裝滿各式鮮花

据影片可見，一個薄荷綠的方形買餸車被放置在輪椅位區域靠近落車們處，該車為一個正方體，目測高度未過成年人膝蓋，車中放滿各式鮮花，百合、繡球、康乃馨等，大媽手中還捧這3束鮮花。

大媽在車廂上準備將買餸車推下巴士時，蹲下開啟車輪的某個裝置，料是鬆開推車自帶的剎車裝置。

巴士大媽｜網民反應兩極：呢個都唔畀上？

網民對此事反應兩極，不少人認為買餸車不算大件行李「呢個都算大型？」、「今次係買餸車，好多工人姐姐，老人家買餸都用」、「我見過成張電腦凳拎上車，司機都冇問題，呢個都唔算大型」、「比佢大型嘅多多的事，希望唔係選擇性執法」、「買餸車都唔畀上？佢都唔算好大件」「周街都係呢種買餸車，咁好多人唔使坐巴士」、「車收起，花擺側邊咪得囉，咁小事，使唔使趕人落車？」。

不過，有人表示支持站長和司機，「車長做得好」、「只要司機認為件私人行理大件同影響行車安全就有權要求乘客落車」、「巴士幫你運貨做生意」、「唔係大唔大型問題，係會唔會影響其他乘客既安全問題，同埋個阿姐擺明送貨啦！唔call車去坐巴士，只為自己，支持司機做法」。

巴士大媽｜「E」線乘客攜帶物品體積規定

根據《公共巴士服務規例》，嚴禁攜帶總體積超過十份一立方米、總重量超逾五公斤或含危險性或厭惡性之物件上車「E」線乘客可攜帶一件體積不超過71x56x26厘米 (28x22x10吋) 之行李登車，車長及站長為公眾安全著想，有權向乘客發出指示。

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