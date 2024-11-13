死後世界｜人死後失禁發脹傳惡臭　拆解死後20天人體變化　安寧護士揭露殘酷真相【附臨終前7大徵兆】

【死後世界／死亡／屍體／腐爛／屍臭】大部分人害怕死亡，而恐懼是來自於對死後世界的未知。美國一名安寧護士揭開人體死後20日的變化，包括失禁、發脹、傳惡臭等，這些都是人死後必經階段。

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死後世界｜死後變化大揭秘 屍體會失禁傳惡臭

據《每日郵報》報道，美國加州洛杉磯一名安寧病房護士Julie McFadden近日在其YouTube頻道發布影片，分享人體在死後20天內的變化，減少大眾對於死亡的恐懼。影片上載後吸引超過58萬人次觀看。

Julie指出，人離世的一刻起，身體就會立刻出現變化，屍體會分5個階段自然分解：

死後即時變化

人死後會瞬間進入放鬆狀態，全身所有肌肉都會鬆弛下來，因此體內的液體會被立刻釋放，出現失禁或體液從眼、耳、口、鼻流出的狀況。接著，體內的酶會開始分解缺氧的組織，進入初步的「自我分解」階段，體溫會以每小時下降攝氏1.5度的速度「腐爛」。

死後數小時內

數小時後，體內血液因地深吸力開始往下沉積，導致下背部皮膚變紫或更深色，稱為「屍斑」。大約1、2小時後，人體肌肉會因身體代謝停止和缺乏三磷酸腺苷（ATP）而無法放鬆，身體逐漸僵硬進入「屍僵」階段。這個過程通常會從眼睛、臉部等小肌肉開始，延伸至四肢；屍體溫度亦會變冷。

死後24至36小時

死後大概1至1.5天，屍僵現象會逐漸消退，身體恢復柔軟。一般來說，屍體已經放置在太平間準備下葬或火化。屍體溫度會調節至室溫。

死後4至10天

人體會進入腐化階段，體內細菌會大量繁殖，分解組織，期間會釋放出甲烷和氨等氣體，產生臭味和屍體腹部膨脹，慢慢分解至其他身體部位。皮膚顏色亦會進一步變深，開始發出屍臭味。

死後10到20天的狀態

人體進入最後分解階段，外露的皮膚呈黑色且持續膨脹，體液亦會不斷流出。

Julie解釋，人死後如果沒有保存屍體，屍體會隨著時間自然分解。她的影片意在讓人理解這一過程，從而減少對死亡的畏懼。

最後階段｜臨終７大徵兆

紓緩專科醫生林國光接受本報訪問時表示，當病人將要離開世界，病人不一定會出現發燒、感冒等問題，大多會有以下跡象：

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