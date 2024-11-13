棄置電器｜鄰居棄置雪櫃擋消防升降機　2個月無人理遭狠批無公德心【附四電一腦回收資訊】

▲ 鄰居棄置雪櫃擋消防升降機，2個月無人理遭網民狠批無公德心。

【棄置雪櫃/回收大型電器】想棄置大型家電，不少人會自行處理，但部分人卻會放在公共地方了事！近日有網民在社交平台分享，同層鄰居將一部舊雪櫃棄置在升降機槽救生門前，而且「擺喺度就嚟兩個月」，嚴重影響住戶不便！

棄置電器｜鄰居亂棄置舊雪櫃 阻塞消防救生升降機

該名網民於Facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」發文，投訴同層鄰居將一部舊雪櫃隨便棄置在公共地方的升降機槽救生門外。從他上載的圖片中可見，該雪櫃大小幾乎阻塞了整道門，而高度亦與𨋢門差不多，對此樓大呻「而家啲人抌垃圾就係咁，求其放喺度，話知你」。

▲ 鄰居將舊雪櫃棄置在升降機槽救生門外。（Facebook群組@香港突發事故報料區及討論區）

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棄置電器｜棄置2個月未有人處理

雪櫃除了阻塞通道，為住戶帶來不便外，更會阻礙了救生門的出入口位置，若發生事故就會阻礙避難，最過份的是，雪櫃已放置了一段時間，樓主稱「擺喺度就嚟兩個月」，照片中也可見，雪櫃門貼上了一張告示，要求該住戶自行處理，「請住戶自行致電政府回收四電一腦」。

棄置電器｜網民批無公德心：擋住部𨋢咁癲

帖文一出，不少網民都批評物主無公德心，「無公德㗎？擋住部lift咁癲」、「知道邊個單位嘅話就推番去佢門口」、「想逼其他人幫手掉？」、「何以買新雪櫃時，沒有將此舊雪櫃回收」、「四電一腦，換雪櫃唔係會有人回收咩？」等。點擊圖片即睇更多網民意見：

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棄置電器｜政府推行「四電一腦」 免費回收舊電器

政府在2018年開始實施「四電一腦」的「廢電器電子產品生產者責任計劃」，市民在購買「四電一腦」的產品，即電視機、冷氣機、洗衣機、雪櫃和電腦時，可要求銷售商提供免費棄置舊電器服務。若市民未有購買新的「四電一腦」產品，但同時需要回收舊電器，亦可致電回收熱線2676 8888或透過WhatsApp專線6081 5096，預約安排免費上門收走舊件。

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