  • 26°C
香港時間：20241113日 (三) 14:12

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 超市大搜查 名校專區 黃子華 糖尿病 焚城 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

棄置電器｜鄰居棄置雪櫃擋消防升降機　2個月無人理遭狠批無公德心【附四電一腦回收資訊】

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 27 分鐘前

最後更新： 26 分鐘前

分享：

分享：

熱門 超市大搜查 名校專區 黃子華 糖尿病 焚城 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

鄰居棄置雪櫃擋消防升降機，2個月無人理遭網民狠批無公德心。

【棄置雪櫃/回收大型電器】想棄置大型家電，不少人會自行處理，但部分人卻會放在公共地方了事！近日有網民在社交平台分享，同層鄰居將一部舊雪櫃棄置在升降機槽救生門前，而且「擺喺度就嚟兩個月」，嚴重影響住戶不便！

棄置電器｜鄰居亂棄置舊雪櫃 阻塞消防救生升降機

該名網民於Facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」發文，投訴同層鄰居將一部舊雪櫃隨便棄置在公共地方的升降機槽救生門外。從他上載的圖片中可見，該雪櫃大小幾乎阻塞了整道門，而高度亦與𨋢門差不多，對此樓大呻「而家啲人抌垃圾就係咁，求其放喺度，話知你」。

鄰居將舊雪櫃棄置在升降機槽救生門外。（Facebook群組@香港突發事故報料區及討論區）

最新影片推介：

童學園
幼兒園｜裝備「6C能力」 東華三院幼兒園培養學童成21世紀科技主人

棄置電器｜棄置2個月未有人處理

雪櫃除了阻塞通道，為住戶帶來不便外，更會阻礙了救生門的出入口位置，若發生事故就會阻礙避難，最過份的是，雪櫃已放置了一段時間，樓主稱「擺喺度就嚟兩個月」，照片中也可見，雪櫃門貼上了一張告示，要求該住戶自行處理，「請住戶自行致電政府回收四電一腦」。

棄置電器｜網民批無公德心：擋住部𨋢咁癲

帖文一出，不少網民都批評物主無公德心，「無公德㗎？擋住部lift咁癲」、「知道邊個單位嘅話就推番去佢門口」、「想逼其他人幫手掉？」、「何以買新雪櫃時，沒有將此舊雪櫃回收」、「四電一腦，換雪櫃唔係會有人回收咩？」等。點擊圖片即睇更多網民意見：

點擊圖片放大
+4
+3

棄置電器｜政府推行「四電一腦」 免費回收舊電器

政府在2018年開始實施「四電一腦」的「廢電器電子產品生產者責任計劃」，市民在購買「四電一腦」的產品，即電視機、冷氣機、洗衣機、雪櫃和電腦時，可要求銷售商提供免費棄置舊電器服務。若市民未有購買新的「四電一腦」產品，但同時需要回收舊電器，亦可致電回收熱線2676 8888或透過WhatsApp專線6081 5096，預約安排免費上門收走舊件。

點擊圖片放大
+12
+11

更多相關新聞：

四電一腦｜7.1起新增2類家電免費回收　雪櫃洗衣機回收容量上限提升

最正公屋｜「前居屋」天恒邨是天水圍最正公屋？　1原因當年無人買網民歎港人走寶

公屋輪侯｜公屋第3派獲蘇屋邨小朋友毋須轉校　家長教1貼士派心水地區

公屋輪候｜5人家庭排公屋8年轉戰市區　港媽終極4派何文田邨：住幾年買樓

公屋富戶｜政府推公屋資源獎勵計劃　網民為$3000欲舉報住公屋上司

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

公屋奇景｜公屋安裝5部冷氣有古怪？ 誇張奇景塞爆窗戶網民猜測：低溫處理工場？
10:58 2024/09/26
公屋奇景｜公屋安裝5部冷氣有古怪？ 誇張奇景塞爆窗戶網民猜測：低溫處理工場？
天價水費單｜公屋4人家庭收$2.4萬水費單　較上期貴逾40倍網民教1招解決
16:16 2024/10/21
天價水費單｜公屋4人家庭收$2.4萬水費單　較上期貴逾40倍網民教1招解決
鄰里關係｜公屋港男疑因1事得罪鄰居　遭對面屋舉報為「富戶」兼擺八卦鏡陣
17:20 2024/11/11
鄰里關係｜公屋港男疑因1事得罪鄰居　遭對面屋舉報為「富戶」兼擺八卦鏡陣

你可能感興趣

公屋奇景｜公屋安裝5部冷氣有古怪？ 誇張奇景塞爆窗戶網民猜測：低溫處理工場？
10:58 2024/09/26
公屋奇景｜公屋安裝5部冷氣有古怪？ 誇張奇景塞爆窗戶網民猜測：低溫處理工場？
天價水費單｜公屋4人家庭收$2.4萬水費單　較上期貴逾40倍網民教1招解決
16:16 2024/10/21
天價水費單｜公屋4人家庭收$2.4萬水費單　較上期貴逾40倍網民教1招解決
鄰里關係｜公屋港男疑因1事得罪鄰居　遭對面屋舉報為「富戶」兼擺八卦鏡陣
17:20 2024/11/11
鄰里關係｜公屋港男疑因1事得罪鄰居　遭對面屋舉報為「富戶」兼擺八卦鏡陣
網絡熱話 社交平台 家電 Facebook群組 Facebook

最高瀏覽

友愛邨命案｜34歲男買宵夜被毆回家一飲水即噴血亡　醫生：1時間內送院或可獲救
友愛邨命案｜34歲男買宵夜被毆回家一飲水即噴血亡　醫生：1時間內送院或可獲救
曙光計劃丨聲稱「家徒四壁」求捐款　單位有奢侈品引網民質疑：環境好過我好多
曙光計劃丨聲稱「家徒四壁」求捐款　單位有奢侈品引網民質疑：環境好過我好多
太空流浪︱8天任務變8個月！美國女太空員意外滯留太空　暴瘦見骨嚇壞NASA
太空流浪︱8天任務變8個月！美國女太空員意外滯留太空　暴瘦見骨嚇壞NASA
一代鬼才｜黃霑兒子受訪談「霑仔」身份曾成包袱　黃宇瀚由怨恨父親變亦師亦友：佢大方心地好
一代鬼才｜黃霑兒子受訪談「霑仔」身份曾成包袱　黃宇瀚由怨恨父親變亦師亦友：佢大方心地好
綠葉王｜黃建東激瘦30磅　搭港鐵被「野生捕獲」高EQ回應網民嘲諷
綠葉王｜黃建東激瘦30磅　搭港鐵被「野生捕獲」高EQ回應網民嘲諷