科技救人｜澳洲女確診焦慮症逾10年  Apple Watch 1功能驚揭誤診真相：「醫生一直沒有發現」

【焦慮症／誤診／智能手錶】智能手錶勁過醫生？澳洲一名女子過去被確診患上焦慮症，10年來一直在接受治療，結果最近配戴Apple Watch後，被偵測到出現心臟問題，求醫生證實患上「室上性心搏過速」，多年來被誤診焦慮症，卻從未有醫生發現。

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綜合外媒《每日郵報》及事主於「TikTok」分享，澳洲女子Evie Clayton稱自己過去10年，一直與焦慮各種不適作鬥爭，不料日前配戴Apple Watch後，Apple Watch偵測心臟狀況功能卻響起警報，懷疑她出現「室上性心搏過速」（Supraventricular Tachycardia），建議她盡快求醫。

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Evie Clayton求醫後，確診患上「室上性心搏過速」，目前已接受藥物治療、病情已獲控制。她無奈嘲諷指：「Apple Watch能發現你的心律失常，而醫生卻永遠無法發現這一點。」又表示過去10年焦慮症的診斷書已全部棄置，又形容Apple Watch是值得信賴的手錶。

科技救人｜網民分享類似經歷

事件一出，不少網民都坦言自己曾被醫生誤診，然後被Apple Watch求回一命，力讚智能手錶關鍵時間的確可能救到自己一命：

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科技救人｜抑鬱症3大核心症狀

生活中遇上壓力或挫折，難免會出現負面情緒，但假如情緒受到長期壓抑，便恐會誘發抑鬱症；惟不少人面對困境時，都難以分辨自己只是心情不佳，或是已經患上抑鬱症。鄧醫生表示，假如患上抑鬱症，將會出現3大核心症狀：

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除此之外，患者身體亦會出現失眠、胃口欠佳、體重下降、集中力及記憶力變差等變化；久而久之，患者將會出現許多負面想法，導致病情加劇。假如生活中已出現失眠，伴隨情緒、焦慮症狀等，狀況已嚴重影響自己的日常生活、精神狀態及集中力，建議應儘早求醫。

科技救人｜8招降低心跳延壽

黃軒醫生指出，降低靜止心率是長壽其中一個關鍵，建議以下8招降低心跳延壽：

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資料來源：每日郵報、TikTok

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