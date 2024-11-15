  • 24°C
香港時間：20241115日 (五) 19:39

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 超市大搜查 名校專區 黃子華 糖尿病 焚城 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

科技救人｜澳洲女確診焦慮症逾10年  Apple Watch 1功能驚揭誤診真相：「醫生一直沒有發現」

都市病

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 超市大搜查 名校專區 黃子華 糖尿病 焚城 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

【焦慮症／誤診／智能手錶】智能手錶勁過醫生？澳洲一名女子過去被確診患上焦慮症，10年來一直在接受治療，結果最近配戴Apple Watch後，被偵測到出現心臟問題，求醫生證實患上「室上性心搏過速」，多年來被誤診焦慮症，卻從未有醫生發現。

最新影片

Sick問識答
Sick問識答｜流感病毒丨流感高峰殺到成人重症死亡率增4倍　拆解6類染疫高風險人士

綜合外媒《每日郵報》及事主於「TikTok」分享，澳洲女子Evie Clayton稱自己過去10年，一直與焦慮各種不適作鬥爭，不料日前配戴Apple Watch後，Apple Watch偵測心臟狀況功能卻響起警報，懷疑她出現「室上性心搏過速」（Supraventricular Tachycardia），建議她盡快求醫。

點擊圖片放大
+5
+4

Evie Clayton求醫後，確診患上「室上性心搏過速」，目前已接受藥物治療、病情已獲控制。她無奈嘲諷指：「Apple Watch能發現你的心律失常，而醫生卻永遠無法發現這一點。」又表示過去10年焦慮症的診斷書已全部棄置，又形容Apple Watch是值得信賴的手錶。

科技救人｜網民分享類似經歷 

事件一出，不少網民都坦言自己曾被醫生誤診，然後被Apple Watch求回一命，力讚智能手錶關鍵時間的確可能救到自己一命：

點擊圖片放大
+6
+5

科技救人｜抑鬱症3大核心症狀

生活中遇上壓力或挫折，難免會出現負面情緒，但假如情緒受到長期壓抑，便恐會誘發抑鬱症；惟不少人面對困境時，都難以分辨自己只是心情不佳，或是已經患上抑鬱症。鄧醫生表示，假如患上抑鬱症，將會出現3大核心症狀：

點擊圖片放大
+4
+3

除此之外，患者身體亦會出現失眠、胃口欠佳、體重下降、集中力及記憶力變差等變化；久而久之，患者將會出現許多負面想法，導致病情加劇。假如生活中已出現失眠，伴隨情緒、焦慮症狀等，狀況已嚴重影響自己的日常生活、精神狀態及集中力，建議應儘早求醫。

科技救人｜8招降低心跳延壽

黃軒醫生指出，降低靜止心率是長壽其中一個關鍵，建議以下8招降低心跳延壽：

點擊圖片放大
+9
+8

資料來源：每日郵報TikTok

相關內容

【救命手錶】32歲男子撞貨車重創 Apple Watch自動撥打999成功救命

【智能手錶】男子頻收Apple Watch健康警告成功救一命 醫生：若忽略或一睡不起

【天人永隔】老公上班中突接Apple Watch警報 妻兒3人開車撞上水泥車全喪命

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

 

相關文章

【救命手錶】男子騎單車撞頭失去意識　Apple Watch 「摔倒感應」功能代報警
10:30 2020/09/17
【救命手錶】男子騎單車撞頭失去意識　Apple Watch 「摔倒感應」功能代報警
【救命手錶】24歲電單車司機撞車昏迷腦出血　Apple Watch「摔倒感應」及時救一命
12:28 2021/09/30
【救命手錶】24歲電單車司機撞車昏迷腦出血　Apple Watch「摔倒感應」及時救一命
【救命手錶】36歲作家睡前突頭暈　Apple Watch響警報揭患致命隱疾救一命
12:58 2023/03/15
【救命手錶】36歲作家睡前突頭暈　Apple Watch響警報揭患致命隱疾救一命

你可能感興趣

【救命手錶】男子騎單車撞頭失去意識　Apple Watch 「摔倒感應」功能代報警
10:30 2020/09/17
【救命手錶】男子騎單車撞頭失去意識　Apple Watch 「摔倒感應」功能代報警
【救命手錶】24歲電單車司機撞車昏迷腦出血　Apple Watch「摔倒感應」及時救一命
12:28 2021/09/30
【救命手錶】24歲電單車司機撞車昏迷腦出血　Apple Watch「摔倒感應」及時救一命
【救命手錶】36歲作家睡前突頭暈　Apple Watch響警報揭患致命隱疾救一命
12:58 2023/03/15
【救命手錶】36歲作家睡前突頭暈　Apple Watch響警報揭患致命隱疾救一命
健康問題 網絡熱話 治療 醫生 智能手錶 抑鬱症 焦慮症

最高瀏覽

宋再臨逝世｜韓星宋再臨突離世終年39歲　2頁遺書令家屬崩潰　生前疑遭私生飯長期滋擾
宋再臨逝世｜韓星宋再臨突離世終年39歲　2頁遺書令家屬崩潰　生前疑遭私生飯長期滋擾
颱風桃芝丨桃芝繼續減弱　天文台：晚上10時20分改發1號戒備信號【不斷更新】
颱風桃芝丨桃芝繼續減弱　天文台：晚上10時20分改發1號戒備信號【不斷更新】
掌相看健康｜掌紋暗藏癌兆　中醫教睇3種癌症線：1種情形心肌梗塞率逾90%【附腫瘤癌症慢性病掌相一文睇清】
掌相看健康｜掌紋暗藏癌兆　中醫教睇3種癌症線：1種情形心肌梗塞率逾90%【附腫瘤癌症慢性病掌相一文睇清】
人工智能｜政府料1至2成人力被AI取代　孫玉菡：屬爆炸性發展 【附各行業影響】
人工智能｜政府料1至2成人力被AI取代　孫玉菡：屬爆炸性發展 【附各行業影響】
校園欺凌｜屯門中一男生遭7同學勒索逾3萬不敢上學暴瘦29磅　向9間學校申請轉校屢屢碰壁
校園欺凌｜屯門中一男生遭7同學勒索逾3萬不敢上學暴瘦29磅　向9間學校申請轉校屢屢碰壁