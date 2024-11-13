恩愛夫妻｜陳子聰由徘徊死亡邊緣至生活復常　何超儀兩度陪抗病珍惜夫妻情：我世界只我和他

▲ 何超儀兩度陪陳子聰抗病，夫妻感情昇華。

【何超儀/陳子聰/夫妻關係】何超儀去年8月接受鄭裕玲節目訪問，親揭老公陳子聰兩年前於澳洲因腹部大動脈爆裂致嚴重內出血，手術後曾昏迷命懸一線，全靠何超儀每天的堅持與照料，陳子聰最終康復。

近日何超儀（Josie）夥同老公陳子聰於泰國出席「2024曼谷世界電影節」，生活復常的陳子聰狀態回勇，面色紅潤兼有個小肚腩，不過見陳子聰都好乖乖，食泰菜時只飲椰青，未有飲酒。

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絕世好老婆｜何超儀為老公積極尋醫

完成手術初期的陳子聰身形嚴重暴瘦，要掛著尿袋及以造口排便，老婆何超儀積極為他尋醫，最終Josie發現美國一間最頂級的醫院，有成功重建尿道的手術病例，其後安排陳子聰赴美治療，為患病老公四出奔波的Josie獲封「絕世好老婆」。

▲ 何超儀與陳子聰於2003年結婚。（取自instagram）

何超儀與有「港版木村」之稱的陳子聰於2003年結婚，不過婚後的他幸福肥，未夠40歲已經有「三高」問題。及至2016年，陳子聰因患上肝腸病暴瘦60磅，有指入院期間先後接受兩次大手術，當年Josie放下工作，全天候照顧陳子聰，更豪花200萬聘請看護兼租住服務式住宅單位供老公養病，雖然早年婚姻不被看好，惟兩口子患難見真情，感情變得深厚。

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絕世好老婆｜走過鬼門關學懂珍惜

兩度陪老公抗病，陳子聰更一度徘徊生死邊緣，令Josie更珍惜夫婦的相處時光，她曾經受訪稱心中只愛一人，她不管一切，只想老公陳子聰能夠康復。Josie有感跟老公差一點天人永訣，故此更珍惜兩人跟愛犬一起的日子，她曾說：

在我眼前的世界就只我和他，其他事都不重要。

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