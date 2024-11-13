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學好英文｜港人英語能力全球排名跌至32差過菲律賓　亞洲區榜首是這個國家

升學教育

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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港人英語水平由去年的「高級水平」，下跌至今年只有「中級水平」。

【港人英語/EF/英語能力指標】港人英語愈來愈差？教育機構EF Education First（EF）公布，2024年EF英語能力指標（EF EPI），港人英語水平在116個國家或地區中排第32，較去年排名29下跌3位，港人獲得分數亦由去年558分的「高級水平」，下跌至549分「中級水平」。

EF發布的全球最大規模的成年人英語能力研究報告 ，分析來自116個國家和地區、超過210萬名18歲以上，非英語母語成年人的英語測試結果。荷蘭連續第六年穩居榜首，挪威位居第二，新加坡第三。

在亞洲區，港人英語水平則排名第4，排榜首的則是新加坡，得分為609分；其次是菲律賓及馬來西亞，各得分為570分及566分。

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EF港澳區總經理韓文偉指，疫情後復課已經一段時間，但本港年輕人英語水平仍在下跌，情況確實令人擔憂，「英語不僅是生活技能，我們要成為世界公民，持續提升英語能力，為下一代建設國際化未來的基石」。

即睇全球英語能力的排名：

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EF EPI 全球排名
1.荷蘭
2.挪威
3.新加坡
4.瑞典
5.克羅地亞
6.葡萄牙
7.丹麥
8.希臘
9.奧地利
10.德國

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即睇亞洲英語能力的排名：

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EF EPI 亞洲排名
1.新加坡
2.菲律賓
3.馬來西亞
4.香港
5.韓國
6.尼泊爾
7.孟加拉
8.越南
9.巴基斯坦
10.印度

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