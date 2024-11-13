學好英文｜港人英語能力全球排名跌至32差過菲律賓 亞洲區榜首是這個國家
撰文： 王明芳
發布時間： 2 小時前
最後更新： 1 小時前
【港人英語/EF/英語能力指標】港人英語愈來愈差？教育機構EF Education First（EF）公布，2024年EF英語能力指標（EF EPI），港人英語水平在116個國家或地區中排第32，較去年排名29下跌3位，港人獲得分數亦由去年558分的「高級水平」，下跌至549分「中級水平」。
EF發布的全球最大規模的成年人英語能力研究報告 ，分析來自116個國家和地區、超過210萬名18歲以上，非英語母語成年人的英語測試結果。荷蘭連續第六年穩居榜首，挪威位居第二，新加坡第三。
在亞洲區，港人英語水平則排名第4，排榜首的則是新加坡，得分為609分；其次是菲律賓及馬來西亞，各得分為570分及566分。
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即睇全球英語能力的排名：
|EF EPI 全球排名
|1.荷蘭
|2.挪威
|3.新加坡
|4.瑞典
|5.克羅地亞
|6.葡萄牙
|7.丹麥
|8.希臘
|9.奧地利
|10.德國
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即睇亞洲英語能力的排名：
|EF EPI 亞洲排名
|1.新加坡
|2.菲律賓
|3.馬來西亞
|4.香港
|5.韓國
|6.尼泊爾
|7.孟加拉
|8.越南
|9.巴基斯坦
|10.印度
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