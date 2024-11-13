影視商機｜Airbnb新招吸客？　初創豪擲700萬　還原Netflix劇集《怪奇物語Stranger Things》場景（多圖）

▲ 美國佐治亞州費耶特維（Fayetteville）一間Airbnb精心還原主角Will的家居場景「Byers' home」，並在近日開放預約。

【Stranger Things第5季 / 怪奇物語 / Airbnb Byers' Home / Stranger Things / Airbnb】Netflix《怪奇物語》（Stranger Things）第5季最終章已確定於2025年播出，正在Stranger Things粉絲引頸期盼之際，美國佐治亞州費耶特維（Fayetteville）一間Airbnb原來已投入兩年時間，精心還原主角Will的家居場景「Byers' home」，並在近日開放預約。

據該官方App顯示，「Byers' home」Airbnb每晚大約3,000港元（具體視乎日子而定），可讓6人入住，最少需要預訂兩晚。

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初創投資700萬 開拓《怪奇物語》影視商機

科幻恐怖Netflix劇集《怪奇物語》自2016年播出第一季，故事背景及時間設定在1980年代，劇集主角的穿搭以至場景皆喚起不少人的回憶，帶動了一浪接一浪的懷舊復古商機，近年來在全球各地已吸引不少品牌推出各類聯乘系列的商品。

而該「Byers' home」主題Airbnb，就是由一間房地產初創公司「Arrived Homes」打造而成，該初創聯合創辦人兼營運總監Alejandro Chouza更表示自己本身是《怪奇物語》的忠粉。據外媒報道，初創Arrived Homes早在2022年，首先以40萬美元（約311萬港元）收購位於Fayetteville，面積達1,846平方呎的大屋。其後再以50萬美元（約389萬港元）重現至Byers' Home。

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「Byers' home」Airbnb由客廳、睡房、廚房，以至還原「顛倒世界」（Upside Down）的房間，皆由專業的佈景設計師花約一年多時間精心佈置，還原多項細節，包括在客廳牆身的英文字母裝飾，配上與主角Will失蹤後與家人聯繫的燈泡，以及復古燈具、錄影機、舊式電視等：

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提供現代化電器 距離機場15至20分鐘車程

雖然整間Airbnb基本上都以復古風設計，惟用戶亦在實際上居住時要用的家電，包括電視、洗衣機或烘乾機，都是現代化電器。而且，「Byers' home」Airbnb並不同於劇情中，位處於偏遠的小鎮，距離亞特蘭大國際機場僅約15至20分鐘車程，距離Trilith Studios僅10分鐘車程。

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