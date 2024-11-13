  • 24°C
香港時間：20241113日 (三) 17:45

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 超市大搜查 名校專區 黃子華 糖尿病 焚城 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

影視商機｜Airbnb新招吸客？　初創豪擲700萬　還原Netflix劇集《怪奇物語Stranger Things》場景（多圖）

社會

撰文： 張寶燕

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 超市大搜查 名校專區 黃子華 糖尿病 焚城 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

美國佐治亞州費耶特維（Fayetteville）一間Airbnb精心還原主角Will的家居場景「Byers' home」，並在近日開放預約。

【Stranger Things第5季 / 怪奇物語 / Airbnb Byers' Home / Stranger Things / Airbnb】Netflix《怪奇物語》（Stranger Things）第5季最終章已確定於2025年播出，正在Stranger Things粉絲引頸期盼之際，美國佐治亞州費耶特維（Fayetteville）一間Airbnb原來已投入兩年時間，精心還原主角Will的家居場景「Byers' home」，並在近日開放預約。

據該官方App顯示，「Byers' home」Airbnb每晚大約3,000港元（具體視乎日子而定），可讓6人入住，最少需要預訂兩晚。

點擊圖片放大
+9
+8

初創投資700萬　開拓《怪奇物語》影視商機

科幻恐怖Netflix劇集《怪奇物語》自2016年播出第一季，故事背景及時間設定在1980年代，劇集主角的穿搭以至場景皆喚起不少人的回憶，帶動了一浪接一浪的懷舊復古商機，近年來在全球各地已吸引不少品牌推出各類聯乘系列的商品。

而該「Byers' home」主題Airbnb，就是由一間房地產初創公司「Arrived Homes」打造而成，該初創聯合創辦人兼營運總監Alejandro Chouza更表示自己本身是《怪奇物語》的忠粉。據外媒報道，初創Arrived Homes早在2022年，首先以40萬美元（約311萬港元）收購位於Fayetteville，面積達1,846平方呎的大屋。其後再以50萬美元（約389萬港元）重現至Byers' Home。

數碼玩樂好去處｜全球首座任天堂博物館　交通、門票抽籤攻略（附門票價格及注意事項）

「Byers' home」Airbnb由客廳、睡房、廚房，以至還原「顛倒世界」（Upside Down）的房間，皆由專業的佈景設計師花約一年多時間精心佈置，還原多項細節，包括在客廳牆身的英文字母裝飾，配上與主角Will失蹤後與家人聯繫的燈泡，以及復古燈具、錄影機、舊式電視等：

點擊圖片放大
+9
+8

提供現代化電器　距離機場15至20分鐘車程

雖然整間Airbnb基本上都以復古風設計，惟用戶亦在實際上居住時要用的家電，包括電視、洗衣機或烘乾機，都是現代化電器。而且，「Byers' home」Airbnb並不同於劇情中，位處於偏遠的小鎮，距離亞特蘭大國際機場僅約15至20分鐘車程，距離Trilith Studios僅10分鐘車程。

數碼科技｜首爾樂玩科技好去處　體驗LG HomeBrew自家製手工啤、GROUND220創意科技空間（多圖）

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享營商Tips。

ET贏商有計
ET贏商有計｜大新銀行營商理財 助中小企省成本增靈活度

相關文章

數碼玩樂好去處｜全球首座任天堂博物館　交通、門票抽籤攻略（附門票價格及注意事項）
12:00 2024/10/04
數碼玩樂好去處｜全球首座任天堂博物館　交通、門票抽籤攻略（附門票價格及注意事項）
數碼科技｜首爾樂玩科技好去處　體驗LG HomeBrew自家製手工啤、GROUND220創意科技空間（多圖）
12:28 2024/11/11
數碼科技｜首爾樂玩科技好去處　體驗LG HomeBrew自家製手工啤、GROUND220創意科技空間（多圖）
創新屏幕｜LG自由變形屏幕　由12吋延展至18吋　不影響畫質
13:08 2024/11/12
創新屏幕｜LG自由變形屏幕　由12吋延展至18吋　不影響畫質
智能戒指｜RingConn Gen2戒指續航力達12日　防水等級達IP68　支援iOS及Android
18:46 2024/11/12
智能戒指｜RingConn Gen2戒指續航力達12日　防水等級達IP68　支援iOS及Android

你可能感興趣

數碼玩樂好去處｜全球首座任天堂博物館　交通、門票抽籤攻略（附門票價格及注意事項）
12:00 2024/10/04
數碼玩樂好去處｜全球首座任天堂博物館　交通、門票抽籤攻略（附門票價格及注意事項）
數碼科技｜首爾樂玩科技好去處　體驗LG HomeBrew自家製手工啤、GROUND220創意科技空間（多圖）
12:28 2024/11/11
數碼科技｜首爾樂玩科技好去處　體驗LG HomeBrew自家製手工啤、GROUND220創意科技空間（多圖）
創新屏幕｜LG自由變形屏幕　由12吋延展至18吋　不影響畫質
13:08 2024/11/12
創新屏幕｜LG自由變形屏幕　由12吋延展至18吋　不影響畫質
家電 海外物業 創業 裝修設計 電視劇 佐治亞 地產 Netflix 設計 Airbnb

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

友愛邨命案｜34歲男買宵夜被毆回家一飲水即噴血亡　醫生：1時間內送院或可獲救
友愛邨命案｜34歲男買宵夜被毆回家一飲水即噴血亡　醫生：1時間內送院或可獲救
曙光計劃丨聲稱「家徒四壁」求捐款　單位有奢侈品引網民質疑：環境好過我好多
曙光計劃丨聲稱「家徒四壁」求捐款　單位有奢侈品引網民質疑：環境好過我好多
太空流浪︱8天任務變8個月！美國女太空員意外滯留太空　暴瘦見骨嚇壞NASA
太空流浪︱8天任務變8個月！美國女太空員意外滯留太空　暴瘦見骨嚇壞NASA
一代鬼才｜黃霑兒子受訪談「霑仔」身份曾成包袱　黃宇瀚由怨恨父親變亦師亦友：佢大方心地好
一代鬼才｜黃霑兒子受訪談「霑仔」身份曾成包袱　黃宇瀚由怨恨父親變亦師亦友：佢大方心地好
綠葉王｜黃建東激瘦30磅　搭港鐵被「野生捕獲」高EQ回應網民嘲諷
綠葉王｜黃建東激瘦30磅　搭港鐵被「野生捕獲」高EQ回應網民嘲諷