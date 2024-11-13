樽裝奶｜港媽睇樽裝奶成分表懷疑非鮮牛乳　拆解樽裝奶蓋顏色含義各不同

▲ 港媽睇樽裝奶成分表發現非鮮牛乳，拆解樽裝奶蓋各顏色含義各不同。

【牛乳 / 牛奶 / 茶餐廳】牛奶有豐富的營養價值，不同牛乳產品的營養成分會有一定區別。

昨日（11月13日），有港媽在社交平台小紅書發文，稱其於茶餐廳購買樽裝牛奶，認為採用玻璃樽裝瓶的均為新鮮牛乳，查看成分表發現並如此，了解過後得知樽裝奶的頂部標籤顏色另有含義。

樽裝奶｜懷疑成分非鮮奶

港媽以「香港的鮮奶再一次震驚了我」為題發布圖文，指此前好奇香港的鮮奶蛋白質含量，有人推薦她嘗試樽裝鮮奶，她便「偶爾在茶餐廳點過」，她「想當然（認為）都這樣的鮮奶玻璃瓶裝還能有什麼問題」。

怎料此次她細心留意成分內容，發現她所點的樽裝奶並非鮮奶，遂感慨「我再次服了，有沒有從業者答疑解惑，是因為香港沒有奶源嗎？」。

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樽裝奶｜瓶蓋顏色不同種類不同

她了解過後表示「我震驚是因為我的常識令我想當然認為，玻璃瓶裝的肯定是鮮牛奶了，所以我的認知被顛覆了」，並提醒網民「在香港買牛奶如果一定要鮮牛奶的話，最好看下配料表」。

港媽介紹該款維記樽裝牛奶有3種顏色的瓶蓋標籤，分別為：

銀色標籤：新鮮牛乳

金色標籤：調製牛乳

綠色標籤：低脂牛乳

關於標註問題，「我在超市看到的香港牛奶標識與內地差不多，非鮮奶會標牛奶飲品，圖中這款，相信在我撕掉的包裝應該是有的（沒有表在玻璃瓶上）」。

樽裝奶｜表示喜歡「金蓋」

此帖引起網民熱議，不少人得知樽裝牛乳亦有種類區別後並未有憤怒情緒，還表示「我喜歡飲金蓋」、「金蓋我真的超愛，香港找個金蓋太難」、「朱古力味好喝」、「其實港澳普遍對添加劑沒有太敏感，只要不超出標準」。

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