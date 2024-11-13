叱咤樂壇流行榜2024丨公布我最喜愛男女歌手及組合投票走勢　林峯周殷廷打入15強

▲ 2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮，將於明年1月1日舉行。

由商業電台主辦2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮，將於2025年1月1日假亞洲國際博覽館ARENA舉行。「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手、女歌手及組合」首輪投票已於11月11日中午12時正式展開。

樂迷透過881903.com、my903.com、Hong Kong Toolbar智能手機應用程式及商台節目重溫智能手機應用程式，進入「叱咤投票站」，以一人一票為依據，選出「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」、「叱咤樂壇我最喜愛的女歌手」及「叱咤樂壇我最喜愛的組合」最後十強，投票截至11月13日中午12時，最新十五強走勢如下：

▼ 點擊圖片放大 ▲ 「叱咤樂壇我最喜愛的女歌手」15強 ▲ 「叱咤樂壇我最喜愛的組合」15強

啟德體育園｜據報啟德體藝館12.20辦測試騷 MIRROR、COLLAR參與

叱咤樂壇丨首階段投票周五中午結束

叱咤樂壇我最喜愛的男歌手、女歌手及組合十五強走勢（排名依筆劃序）

男歌手︰MC 張天賦、Yan Ting 周殷廷、江𤒹生、呂爵安、李駿傑、林峯、林家謙、洪嘉豪、姜濤、柳應廷、陳卓賢、張敬軒、馮允謙、盧瀚霆、魏浚笙



女歌手︰AGA、Gin Lee、JACE 陳凱詠、Kiri T、Marf 邱彥筒、Nancy Kwai、Serrini、sica、阿正、炎明熹、陳蕾、雲浩影、鄭秀文、鄧麗欣、麗英



組 合︰COLLAR、Dear Jane、ERROR、JFYT、Lolly Talk、MIRROR、P1X3L、Pandora、per se、ROVER、RubberBand、Twins、艾粒、雷同二友、蘇打綠



「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手、女歌手及組合」第一階段投票將於今個星期五（11月15日）中午12時結束。第二階段投票將於11月18日中午12時至11月22日中午12時繼續進行，樂迷從男、女歌手及組合各組別十強中選出最後五強進入第三階段。

第三階段投票將於11月25日中午12時至11月29日中午12時進行，並從各組別最後五強中選出最後得獎者。三大獎項將留待2025年1月1日頒獎禮當晚揭曉！把握機會，踴躍投票支持「我最喜愛的歌手及組合」，支持樂迷的心愛歌手。

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