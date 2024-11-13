假學歷︱牛津劍橋唔使考？留學中介收呢個價稱保證錄取：世界前100學校任揀

▲ 中介稱錢也是一種實力，只要付得起錢揚言保證入讀牛劍。

【留學/牛津/劍橋/假學歷】本港多間大學揭發有學生用假學歷入學，當中涉及留學中介。有內媒就「放蛇」報道內地留學中介買賣海外「速成學歷」，甚至號稱可以拿到教育部（中國）留學服務中心（中留服）的認證，有中介負責人竟表示，世界前100大學任選，而收費是260萬人民幣（約284萬港元）。

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本港多間大學揭發有非本地學生以假學歷申請入學，行政長官李家超表示，任何提供假資料的個案均違反香港法律，執法部門接獲通知，一定會採取相應措施，按法例嚴厲打擊。

在內地留學中介買賣海外「速成學歷」成風，有內媒《都市報道》就「放蛇」假扮內地一名普通二本大學（第二批次錄取院校）的學生到北京、四川、陝西等多地留學中介機構進行調查。發現全球高校的入學資格都有相應的價格，留學中介可根據學校要求，為學生量身定做符合資格的入學資料。

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假學歷︱中介負責人:錢本身也是一種實力

有北京留學中介公司負責人劉先生稱，世界前100的學校都可以幫助申請，學生也可以指定申請學校，「牛津、劍橋，這些260萬左右」，且不論本科、碩士，即使博士也可以申請保證錄取。還有某教育機構的丁老師則直言，錢就是實力，「錢本身也是一種實力，有錢也是一種能力。」

而另一留學公司的劉姓老闆，暗示會搞假學歷「想去一所好學校，需要語言成績、學籍學歷、平時成績，其次就是實習經歷，你搞好了，不就這些嗎？」他還向內媒記者展示倫敦國王學院等頂尖院校的錄取證書稱，「這些都是保錄的。」而從申請到錄取僅需2個半月至3個月的時間。

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