颱風桃芝︱打風焗食罐頭即食麵易肥無營養？　9款低脂即食麵+20款不含重金屬罐頭魚推薦名單

▲ 打風焗食罐頭即食麵易肥無營養？ 9款低脂即食麵+20款不含重金屬罐頭魚推薦名單

【颱風／桃芝／即食麵／罐頭／推薦】桃芝殺到！天文台於下午2時40分改掛3號風球，並表示不排除改發更高信號。打風在家要快速醫飽肚，不少人都會選擇食即食麵或者罐頭，TOPick為大家整合出9款低脂即食麵+20款消委會認證不含重金屬的安全罐頭魚，在颱風天都能食得安心！

最新影片：

天文台在下午2時40分已發出三號強風信號，預料本港平均風速每小時41至62公里。在下午3時，熱帶風暴桃芝集結在香港之東南約230公里，即在北緯20.6度，東經115.4度附近，預料向西北偏西移動，時速約12公里，靠近廣東沿岸。

根據天文台最新風暴消息，過去數小時，桃芝維持熱帶風暴強度並穩定地靠近廣東沿岸，在與東北季候風的共同影響下，本港風力正逐漸增強。預料今晚及明日初時離岸及高地達烈風程度。同時，受桃芝的外圍雨帶影響，驟雨會增多及有狂風。三號強風信號會至少維持至今晚11時。

天文台預料，桃芝會在明日（11月14日）早上於本港以南約200公里內掠過，届時會視乎桃芝的強度、其烈風區與珠江口的距離及本地風力變化，評估是否需要改發更高熱帶氣旋警告信號。

颱風桃芝︱9款相對低脂即食麵推薦

不少市民在颱風天都會留家開餐，「快、靚、正」的即食麵是少不免的選擇。不過，市面上大部份即食麵脂肪含量都比較高，如果連吃幾餐必定會對身體造成負擔。

本港營養師Amy Tsang就指出，市面上大多數即食麵都經油炸，一個油炸麵餅的脂肪含量可高達20克，相等於4茶匙油。而食安中心的指引提到，每100克固體食物含不多於3克脂肪才可稱為低脂。為此，Amy精選了9款較為低脂的即食麵，每100克都低過低過5克脂肪，少過1茶匙油，在即食麵來說屬可接受範圍，關注健康營養的人士要mark低啦！

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

即食麵減脂進食貼士

1. 調味粉減半

Amy表示，非油炸麵餅雖然低脂，但與一般即食麵一樣高鈉。成年人每日的鈉攝取上限為2000毫克，相等於1茶匙鹽。即食麵連調味粉的鈉含量由1千至4千毫克不等，食一包已超出一日上限。長期攝取過多鈉質會增加高血壓風險，亦會令人水腫。Amy提醒，即使是低脂即食麵，也不應該經常食用，煮的時候最好只落半包調味粉，也要少喝湯底。

而食完即食麵也要補充水份，幫助去除體內多餘鈉質。Amy建議，高血壓人士或擔心水腫的女士，可以食多點高鉀質食物，例如香蕉、奇異果、西蘭花、紅蘿蔔等等，有助降血壓及去水腫。

2. 注意食用份量

除了高脂食物會致肥，攝取過量碳水化合物一樣會轉化成體脂，導致肥胖。Amy指，即食麵的五穀含量偏高，大約含有60至70克碳水化合物。一碗白飯含45克碳水化合物，如果吃完一個含70克碳水化合物的麵餅，相等於吃了1.5碗飯。

因此，Amy建議進食一個即食麵時最好與人分享，另外配上灼菜、瘦肉片及雞蛋，同時攝取纖維及蛋白質，就能既有飽足感，亦維持到均衡飲食。

颱風桃芝︱20款安全罐頭魚推薦

除了即食麵，方便儲存的罐頭都是不少市民在颱風天都會到超市入貨的選擇，不過就要注意裡面所含的化學物質是否安全。消委會曾到超級市場、百貨公司等地方搜集了46款常見的罐頭魚樣本送往化驗所檢測。結果，有12款樣本檢出致癌物多氯聯苯，包括9款為沙甸魚罐頭、2款吞拿魚罐頭及1款鯪魚罐頭。另外，有17款（約9成）沙甸魚樣本驗出鎘元素。

根據消委會資料，多氯聯苯（polychlorinated biphenyls，PCBs）是工業所產生並長時間存在於環境中的污染物，國際組織將其列為第1組物質，即「令人類患癌」。長期攝入多氯聯苯會損害免疫系統及內分泌系統，令人患癌。不過消委會就指出，一名體重35公斤的小童和一名體重60公斤的成年人，需長期每天進食超過約0.4罐和0.6罐相關樣本才會有健康風險，因此消費者亦毋須過分擔心。

至於鎘元素，世界衛生組織認為，「鎘」是10種引起重大公共衞生關注的化學品之一，攝入過量鎘可使人慢性中毒，或會造成不能逆轉的腎功能障礙。消委會指出，大自然或人造金屬污染物，會經不同渠道進入空氣、泥土或水等不同媒介，而進入大海、河流等的金屬污染物有機會被魚類等水產吸入，積聚在體內，並透過食物鏈由細小的水產傳至較大型的水產。消費者若攝入過量「鎘」，會令骨骼軟化，嚴重者更會骨折。

另在安全測試方面，有20款罐頭魚獲5星（滿分），包括5款罐頭鯪魚、6款罐頭沙甸魚及9款罐頭吞拿魚，其中11款目前在香港仍有發售，詳細名單如下：

▼ 點擊圖片放大 +19 +18

颱風桃芝︱3類健康罐頭之選

除了消委會推薦的罐頭魚，TOPick曾訪問尚營坊高級營養師黃凱詩，拆解不同罐頭的營養價值。在常見罐頭中，有2款高鈉可引致水腫、血壓升高等風險，不建議進食太多。

首先是「午餐肉罐頭」，其鈉含量太高，製造成分大多是脂肪。TOPick曾搜查市面上常見午餐肉罐頭的脂肪及鈉含量數據，顯示鈉含量最高可達1,200毫克，以一罐200克計算，吃一罐已超出一日鈉攝取量。而總脂肪含量最高的，每100克含26.9克脂肪，以一罐198克計，吃一罐已超標。另外，食物安全中心資料顯示，所有種類的脂肪，如果大量攝取也會導致過重甚至肥胖；飽和脂肪和反式脂肪更會令血液內的膽固醇水平上升，從而增加患上多種疾病，如心臟病、肥胖症、高血壓、糖尿病及某些癌症的風險。

其次便是「豆豉鯪魚」，因這類罐頭的鯪魚經過油炸，而且鈉含量過高，每100克可含1204毫克鈉，吃一罐等於攝取1806毫克鈉；再加上油浸，經常進食對健康沒有益處。據世衞建議，一般成年人每日鈉攝取量應少於2,000毫克，即每餐不多於667毫克，相等於三分一茶匙的鹽；而低鈉標準是每100克的食物應低於120毫克的鈉含量。若攝取過量鈉質，易引起水腫、血壓上升，誘發高血壓、心臟病及中風等。

不過，黃凱詩亦推薦3款健康罐頭之選，讓大家打風在家時都可以食得有營養：

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5