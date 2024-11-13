工務工程｜過去三年建造業勞資糾紛共107宗　涉政府及公營機構有22宗

▲ 過去三年建造業勞資糾紛共107宗，涉政府機構有22宗。（資料圖片）

近月接連發生涉及分判商走數或拖數事件，發展局局長甯漢豪稱，過往3年，勞工處處理涉及建造業的勞資糾紛（即涉及超過 20 名僱員的個案）個案數目共107宗，其中涉及政府及公營機構的個案數目共22宗。

甯漢豪今日回覆選委界議員謝偉俊關於工務工程拖欠款項事件的書面質詢時表示，導致勞資糾紛的原因有很多，例如個別承建商或分判商面對經濟困難；在工程合約或分判合約中出現分歧或爭議，以至承建商或分判商未能及時收取他們認為應得的工程款項。

政府一向按工程進度適時支付工程費用

被問到嚴重財赤有否導致政府較以往延遲發放工程費用時，甯漢豪回應稱，政府作為建造業市場最大的業主之一，一向按工程進度和合約條文適時支付工程費用，亦一直關注工務工程承建商是否有足夠的資金流以順利推展工程，並透過多項合約付款安排，改善承建商的現金流。

她續指，局方最近更協調各工務部門，向工務工程承建商加密支付工程費用，以及在可行的情況下把用作結算工程費用的工程分項進一步拆細，使工程費用的支付更能緊貼承建商的工程進度。

全力配合立法會審議《建造業付款保障條例草案》

對於有何政策杜絕各級判頭拖糧及走數問題，甯漢豪指，擬議的《建造業付款保障條例草案》(條例草案)正在立法會進行審議。草案的目的是改善建造業供應鏈上持份者之間存在已久的合約拖延付款的情況，同時希望藉此減少工人被拖欠薪酬的情況。

她強調政府全力配合立法會的審議工作，讓《條例草案》盡早獲得通過及實施，為建造業各持份者就其已完成的工作收取其應得的款項提供更好的保障，從而讓建造業能健康、可持續地發展。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】