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特朗普當選丨遭中國制裁魯比奧或任國務卿　葉劉淑儀籲訪港了解實況

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 2 小時前

最後更新： 5 分鐘前

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新民黨今日召開記者會。（區綽彥攝）

據報美國候任總統特朗普將提名參議員魯比奧（Marco Rubio）任國務卿。行會召集人葉劉淑儀指，魯比奧發起《香港人權及民主法案》，非常熟悉香港，但對香港存有誤解，雖受中國制裁，但希望他可來港看看真實情況。葉劉說：

他對香港有一定意見及立場，也是基於對香港缺乏真正了解，對一國兩制、高度自治，魯比奧沒有真正了解，希望他有機會訪問香港。雖然他受中國制裁兩次，希望他有機會訪問香港聽聽不同人意見，不只聽取跑去美國告狀人士的意見。

新民黨早前應英國政府及商界邀請，10月30日至11月8日期間到訪倫敦，分別與中國駐英公使、英國政府官員、智庫、商界及傳媒會晤，包括英國外交聯邦及發展部政務次官衛倩婷Ms. Catherine West，向他們介紹香港的《施政報告》內容、香港現況、粵港澳大灣區發展面貌等。

壹傳媒創辦人黎智英的兒子黎崇恩早前與英國外相林德偉(David Lammy)及衛倩婷會面，被問到訪英時有否與當地官員談及黎智英案件時，葉劉淑儀指，不會公開與英國官員的對話內容，又說有關個案已進入司法程序，不應評論干預，相信法庭會秉公處理，強調所有施壓最終都只會帶來反效果。

何敬康：外界關注政府財赤、人才流失等問題

訪問團成員之一、新民黨立法會議員何敬康指，對方關注香港政府財赤問題；香港經濟前景；香港人才流失問題，以及注入了很多內地的專才，擔心香港國際化方面的優勢會減退。他向對方解釋，香港一直以來，由80年代到現在，都有人才的輸出和流入，不會是一個很長期性的流失，同時有數據顯示，，一些國際的金融專才已經逐步回流；輸入的內地專才，很多都有國際經驗。

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