曙光計劃丨刪除呼籲捐助「家徒四壁」公屋戶帖文　主席回應事件指網民欠同理心

▲ 曙光計劃已刪掉有關呼籲捐助「家徒四壁」公屋戶的帖文。

【曙光計劃 / 家徒四壁 / 環保】聲稱透過回收可重用物資轉贈給有需要人士的NGO「曙光計劃」，在日前於該組織社交平台以《家徒四壁-傢俬轉贈求助個案》為題發文，指經社工轉介收緊急求助個案，但卻引來網民圍攻質疑所謂求助人是否真的「家徒四壁」。

事因「曙光計劃」發文中指，求助人去年手術後身體虛弱失去工作能力，加上求助人妻子不幸患上抑鬱症，因此令經濟壓力雪上加霜，而求助人一家四口因無錢買床，每晚都蓆上而睡，而且更稱未能安裝熱水爐沖涼，同時寫上銀行捐款帳戶號碼。

但從帖文附有4張求助家庭「家徒四壁」情況照片所見，求助者單位十分寬敞整潔，並鋪布雲石地板，而且家中更有大批香薰精油、iPad，令網民懷疑求助人是否真的要幫助，紛紛留言：「大過好多香港人屋企」、「個雲石地板靚到」、「地板蠟蠟靚、小朋友睇英文書、又有平版電腦用，竟然窮到要瞓地下」。甚至，因此令網民質疑該機構的行政費之運用。

曙光計劃丨聲稱「家徒四壁」求捐款 單位有奢侈品引網民質疑：環境好過我好多

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曙光計劃丨刪去相關帖文

引發「公關災難」後，曙光計劃在昨日（11月12日）再發文解釋指求助家庭是由社工轉介，同時指行政費是運輸費。可是此解釋仍然未能令網民「收貨」，反而進一步「成功呃嬲」。

在今日（11月13日）早上，「曙光計劃」已把相開帖交刪去，不過網民仍在「曙光計劃」社交平台留言批評。

該組織主席何峻維接受媒體查詢指，相關求助個案及照片由社工轉介和拍攝，因為社工形容求助人「家徒四壁」，他們相信對方專業判斷故直接用此說法，但料不到照片拍到屋內物品會被放大，引起爭議。

他並指該家庭原住劏房，今年才上樓，坦言看到網民留言後感委屈，無奈指：「無諗過幫人要畀人鬧」，並認為是網民將「公屋」和「新移民」兩件事放大渲染，更表示部分網上言論令人感到港人欠缺「同理心」。

同時，他解釋，該求助人是想要轉贈傢俬而非要捐款，至於發文上呼籲捐款是用於請工人運輸搬拆安裝。

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