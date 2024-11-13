  • 24°C
香港時間：20241113日 (三) 17:46

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 超市大搜查 名校專區 黃子華 糖尿病 焚城 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

曙光計劃丨刪除呼籲捐助「家徒四壁」公屋戶帖文　主席回應事件指網民欠同理心

社會

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 超市大搜查 名校專區 黃子華 糖尿病 焚城 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

曙光計劃已刪掉有關呼籲捐助「家徒四壁」公屋戶的帖文。

【曙光計劃 / 家徒四壁 / 環保】聲稱透過回收可重用物資轉贈給有需要人士的NGO「曙光計劃」，在日前於該組織社交平台以《家徒四壁-傢俬轉贈求助個案》為題發文，指經社工轉介收緊急求助個案，但卻引來網民圍攻質疑所謂求助人是否真的「家徒四壁」。

事因「曙光計劃」發文中指，求助人去年手術後身體虛弱失去工作能力，加上求助人妻子不幸患上抑鬱症，因此令經濟壓力雪上加霜，而求助人一家四口因無錢買床，每晚都蓆上而睡，而且更稱未能安裝熱水爐沖涼，同時寫上銀行捐款帳戶號碼。

但從帖文附有4張求助家庭「家徒四壁」情況照片所見，求助者單位十分寬敞整潔，並鋪布雲石地板，而且家中更有大批香薰精油、iPad，令網民懷疑求助人是否真的要幫助，紛紛留言：「大過好多香港人屋企」、「個雲石地板靚到」、「地板蠟蠟靚、小朋友睇英文書、又有平版電腦用，竟然窮到要瞓地下」。甚至，因此令網民質疑該機構的行政費之運用。

曙光計劃丨聲稱「家徒四壁」求捐款　單位有奢侈品引網民質疑：環境好過我好多

點擊圖片放大
+4
+3

曙光計劃丨刪去相關帖文

引發「公關災難」後，曙光計劃在昨日（11月12日）再發文解釋指求助家庭是由社工轉介，同時指行政費是運輸費。可是此解釋仍然未能令網民「收貨」，反而進一步「成功呃嬲」。

在今日（11月13日）早上，「曙光計劃」已把相開帖交刪去，不過網民仍在「曙光計劃」社交平台留言批評。

該組織主席何峻維接受媒體查詢指，相關求助個案及照片由社工轉介和拍攝，因為社工形容求助人「家徒四壁」，他們相信對方專業判斷故直接用此說法，但料不到照片拍到屋內物品會被放大，引起爭議。

他並指該家庭原住劏房，今年才上樓，坦言看到網民留言後感委屈，無奈指：「無諗過幫人要畀人鬧」，並認為是網民將「公屋」和「新移民」兩件事放大渲染，更表示部分網上言論令人感到港人欠缺「同理心」。

同時，他解釋，該求助人是想要轉贈傢俬而非要捐款，至於發文上呼籲捐款是用於請工人運輸搬拆安裝。

東張西望丨天光墟攤販突襲攝製隊　黎寬怡敏捷避開男攝影師被追打多處受傷

東張西望丨「何伯2.0」吳先生列出4點回應《東張西望》　指女兒所講非事實的全部

東張西望｜灣仔道家品店霸後巷做貨倉廿年　店主拎𠝹刀接受黎寬怡訪問否認指控

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
新手爸媽｜馮凱淇孕後期BB生長速度變慢 「細碼B」頭圍偏小需緊急入院開刀

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

相關文章

曙光計劃丨聲稱「家徒四壁」求捐款　單位有奢侈品引網民質疑：環境好過我好多
17:58 2024/11/12
曙光計劃丨聲稱「家徒四壁」求捐款　單位有奢侈品引網民質疑：環境好過我好多
東張西望｜灣仔道家品店霸後巷做貨倉廿年　店主拎𠝹刀接受黎寬怡訪問否認指控
14:05 2024/10/22
東張西望｜灣仔道家品店霸後巷做貨倉廿年　店主拎𠝹刀接受黎寬怡訪問否認指控
東張西望丨天光墟攤販突襲攝製隊　黎寬怡敏捷避開男攝影師被追打多處受傷
12:06 2024/11/12
東張西望丨天光墟攤販突襲攝製隊　黎寬怡敏捷避開男攝影師被追打多處受傷
東張西望丨「何伯2.0」吳先生認多女友並準備破產　揭女兒為財務公司持牌人網民意見逆轉
10:47 2024/10/29
東張西望丨「何伯2.0」吳先生認多女友並準備破產　揭女兒為財務公司持牌人網民意見逆轉

你可能感興趣

曙光計劃丨聲稱「家徒四壁」求捐款　單位有奢侈品引網民質疑：環境好過我好多
17:58 2024/11/12
曙光計劃丨聲稱「家徒四壁」求捐款　單位有奢侈品引網民質疑：環境好過我好多
東張西望｜灣仔道家品店霸後巷做貨倉廿年　店主拎𠝹刀接受黎寬怡訪問否認指控
14:05 2024/10/22
東張西望｜灣仔道家品店霸後巷做貨倉廿年　店主拎𠝹刀接受黎寬怡訪問否認指控
東張西望丨天光墟攤販突襲攝製隊　黎寬怡敏捷避開男攝影師被追打多處受傷
12:06 2024/11/12
東張西望丨天光墟攤販突襲攝製隊　黎寬怡敏捷避開男攝影師被追打多處受傷
網絡熱話

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

友愛邨命案｜34歲男買宵夜被毆回家一飲水即噴血亡　醫生：1時間內送院或可獲救
友愛邨命案｜34歲男買宵夜被毆回家一飲水即噴血亡　醫生：1時間內送院或可獲救
曙光計劃丨聲稱「家徒四壁」求捐款　單位有奢侈品引網民質疑：環境好過我好多
曙光計劃丨聲稱「家徒四壁」求捐款　單位有奢侈品引網民質疑：環境好過我好多
太空流浪︱8天任務變8個月！美國女太空員意外滯留太空　暴瘦見骨嚇壞NASA
太空流浪︱8天任務變8個月！美國女太空員意外滯留太空　暴瘦見骨嚇壞NASA
一代鬼才｜黃霑兒子受訪談「霑仔」身份曾成包袱　黃宇瀚由怨恨父親變亦師亦友：佢大方心地好
一代鬼才｜黃霑兒子受訪談「霑仔」身份曾成包袱　黃宇瀚由怨恨父親變亦師亦友：佢大方心地好
綠葉王｜黃建東激瘦30磅　搭港鐵被「野生捕獲」高EQ回應網民嘲諷
綠葉王｜黃建東激瘦30磅　搭港鐵被「野生捕獲」高EQ回應網民嘲諷