垃圾徵費｜環保署調撥開支及人手加強回收配套等　指定袋供應商合約仍生效

▲ （資料圖片）

垃圾徵費無限期暫緩，署理環境及生態局局長黃淑嫻回應議員書面質詢時指，已調撥部分先前預留推行垃圾收費的開支及人手於加強回收配套和減廢回收的公眾宣傳教育，又提到與指定袋及標籤供應商的合約仍生效。

黃淑嫻指，因應暫緩實施垃圾收費，署方已將部分先前預留作推行垃圾收費的開支用於加強回收配套和減廢回收的公眾宣傳教育，以及調配部分原來負責推行垃圾收費的人手以推動一系列加強減廢回收的工作，包括鼓勵私人住宅處所參加《減廢回收約章》、擴展和完善「綠在區區」社區回收網絡和廚餘回收網絡、加強公眾教育和宣傳、研究如何優化垃圾收費計劃等，署方2024至25財政年度的修訂預算會在2025至26年度的《財政預算案》公布，供立法會財務委員會審閱。

黃淑嫻指，環保署與指定袋及標籤供應商簽訂的合約並無硬性規定生產和庫存量，只會按指定袋及標籤的實際生產量向供應商支付相應的費用。環保署與各供應商簽訂的合約現時仍然生效，會繼續與他們保持溝通，按合約條款妥善處理所有情況。

她亦指，前年批出開發供訂購指定袋及標籤等的「智能庫存管理系統」合約，至今已支付617萬元，該系統已由第一季開始向各相關使用者，包括環保署、供應商、物流承辦商、零售商、批量採購者等提供服務。自暫緩實施垃圾收費後，環保署亦運用上述系統協調和支援派發指定袋相關的日常運作。

至於指定袋及標籤的零售網絡，環保署早前與主要連鎖零售商和批發商簽訂的授權銷售協議將於2027年結束。隨着暫緩實施垃圾收費，環保署已從所有零售商和批發商收回尚未出售的指定袋及標籤。環保署正核實有關銷售數據，並會按協議條款向零售商和批發商支付相關的服務費用。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】